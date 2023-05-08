Всего одним залпом "неудержимое" оружие России уничтожит целую страну

Sohu: модернизированный российский "поезд смерти" станет надежной опорой Москвы

"Поезд смерти" — вот как называют российский боевой железнодорожный ракетный комплекс "Баргузин". Всего одним залпом это "неудержимое" оружие способно уничтожить небольшую страну, пишет пользователь Sohu. И его модернизированная версия намного опаснее и поможет Москве укрепить оборону.

Насколько мощен ракетный поезд? Один залп уничтожит небольшую страну

В 1980-е годы Советский Союз интегрировал в обычный поезд твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету РТ-23 УТТХ (по натовской классификации SS-24 "Скальпель"). Так он получил первый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК), который заступил на дежурство и начал оборонять страну.

Стандартный советский БЖРК состоит из двух тепловозов и 12-17 вагонов. Три твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты РТ-23 УТТХ размещаются в разных отсеках. Вагоны со снарядами специально модифицированы и оснащены пусковыми установками для ракет.

Помимо этого, имеются полностью закрытые охлаждаемые отсеки, командный вагон, вагон связи, охраны, материально-технического обеспечения и другие вспомогательные секторы. После перехода в боевое состояние поезд моментально останавливается и начинает заряжать три межконтинентальные ракеты, подготавливаясь к дальнему ядерному удару по цели.

К 1987 году в СССР были развернуты в общей сложности три железнодорожных подвижных ракетных полка с 36 ракетными эшелонами, в основном вооруженными межконтинентальными ракетами "Скальпель". Каждый снаряд был 21 метр в длину, дальность полета составляла 13 тысяч километров. Один "Скальпель" мог нести от восьми до 12 боеголовок, причем взрывная мощность каждой достигала 100 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Погрешность при выстреле была всего 200 метров.

Ракетный поезд выпускает одним залпом три межконтинентальные ракеты РТ-23, которые могут нести от 24 до 38 ядерных боеголовок. Давайте посчитаем: это 2,4-3,6 миллиона тонн в тротиловом эквиваленте. Мощности одного залпа хватит, чтобы уничтожить небольшую европейскую страну!

Россия разрабатывает новый ракетный поезд, способный атаковать авианосцы США

По данным информационного агентства "Спутник", российский эксперт в области стратегических вооружений Владимир Евсеев, знакомый с ракетными войсками стратегического назначения, говорил, что ВС РФ начали получать на вооружение боевой железнодорожный ракетный комплекс нового поколения "Баргузин".

Один такой поезд может быть оснащен не только межконтинентальными ракетами, но и баллистическими ракетами средней и малой дальности, гиперзвуковыми и даже сверхзвуковыми противокорабельными ракетами большой дальности. Подобный БЖРК представляет собой настоящий сухопутный линкор, маневрирующий на бескрайних просторах России. Он способен атаковать авианосцы и наземные цели ВМС США в радиусе 500 или даже 1 тысячи километров, а также стрелять по военным кораблям и авианосцам противника на берегу. Если поблизости есть горы или скрытые депо, условия для его нападения будут еще лучше.

Вообще говоря, у БЖРК "Баргузин" на пути также должны быть тайные станции снабжения, а также площадки для запуска ракет, базы технической поддержки и скрытые депо. В то же время вокруг должны размещаться зенитно-ракетные части и подразделения наземной охраны. Все это в итоге формирует единую наземную боевую систему, в основе которой лежат ракетные эшелоны. Поэтому в США проект "Баргузин" называют "поездом смерти".

Российская сторона заявила: "Боевой железнодорожный мобильный ракетный комплекс — это уникальная ракетная система, способная выполнять задачи боевого патрулирования в радиусе 1,5 тысячи километров от места постоянного базирования и в течение нескольких месяцев в автономном режиме нести боевое дежурство. Такой поезд может запускать ракеты во время движения или стоянки".

Затянувшийся конфликт на Украине уже стал реальностью. Большая часть основных сил российской армии "увязла" именно там. В таком случае, чтобы не позволить Вашингтону внезапно нанести удар в спину, Москва должна опираться на свои самые надежные вооружения — ядерные.

На Дальнем Востоке российская армия разместила новейшую атомную подводную лодку "Белгород". Она несет на борту беспилотный подводный аппарат с атомной силовой установкой "Посейдон", известной как "оружие судного дня". "Белгород" характеризуется водоизмещением около 30 тысяч тонн, на нем можно установить шесть ядерных необитаемых подводных аппаратов "Посейдон".

Европейские СМИ сообщают, что российский БЖРК уже включен в железнодорожную сеть западного региона и приведен в полную боеготовность. Для развертывания других сил на границе протяженностью тысячи километров требуется много войск, но ракетный эшелон, очевидно, в этом плане намного эффективнее и мобильнее. Он не только может быстро перемещаться, но и способен нести дежурство в течение долгого периода времени.

Ракетные поезда мощные, но у них есть уязвимости

Конечно, БЖРК очень могущественное оружие, но при этом и у него есть уязвимости, — потому что существует большая разница между ракетными поездами и гражданскими составами.

Во-первых, гражданские поезда обычно состоят из более чем 20 вагонов, и они либо все пассажирские, либо все грузовые. Однако ракетный поезд включает как минимум восемь вагонов, максимум — 17. Более того, это смешанный состав, состоящих из жилых вагонов, грузовых и даже охлаждающих отсеков.

Высокоточные спутники и наземные разведывательные системы способны отличить ракетный поезд от гражданского. А когда БЖРК окажется под прицелом, уклониться ему будет сложно.

Это связано с тем, что поезд в основном движется с постоянной скоростью, а железнодорожные пути фиксированы, и пространство для маневрирования сильно ограничено. Пока истребители-невидимки и умные ракеты правильно планируют атаку, у них остаются шансы точно поразить цель.

Во-вторых, существует определенная проблема с соотношением цены и эффективности: срок службы межконтинентальных ракет РТ-23 с советского боевого поезда составляет всего десять лет — это намного меньше 30 лет, которые отведены иным подобным снарядам. Причина в том, что поезд всегда находится на дежурстве, а непрерывное состояние повышенной боеготовности ускоряет износ ракет.

Однако это не значит, что решения нет. Сейчас российская армия устанавливает больше стандартных высокоточных ударных снарядов на БЖРК, а вдоль его маршрута размещает силы ПВО и секретные депо для укрытия. Более того, она значительно повысила "живучесть" и маневренность ракетного поезда.