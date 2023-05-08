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Известия.ru

Минфин Украины назвал неподъемным вопрос увеличения допвыплат военным

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава Минфина Украины Марченко признал, что в стране нет денег для допвыплат военным

Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил поддерживать сохранение доплат украинским военнослужащим, которые находятся в тылу, путем повышения налогов. Об этом в среду, 3 мая, пишет издание «Военное обозрение».

Таким образом чиновник прокомментировал претензии военных и членов их семей, жалующихся, что государство прекращает производить выплаты в размере 30 тыс. гривен (свыше 65 тыс. рублей), которые были им назначены с конца февраля 2022 года и отменены спустя год после начала спецоперации РФ.

«Доплаты можно сохранить, если внести изменения в бюджет. Изменения должны предусматривать получение дополнительных средств в размере 170 млрд гривен (около 365,5 млрд рублей. — Ред.). Для этого можно повысить налоги — например, НДС на 4%, а военный сбор в три раза. Тогда выплаты будут обеспечены финансами. Других вариантов у нас нет», — приводит его слова издание.

Марченко добавил, что у украинцев есть выбор. При этом он назвал популистами тех, кто требуют от правительства сохранения доплат военнослужащим на прежнем уровне.

В мае против возвращения доплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в тылу, выступили глава минобороны страны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, командующий Нацгвадией Юрий Лебедь и глава МВД Игорь Клименко.

Военные чиновники попросили пересмотреть законопроект о доплатах бойцам, указав, что документ не учитывает особенности прохождения службы в том или ином регионе и степени сложности выполняемых задач.

Ранее, в конце октября 2022 года, украинский военный рассказал «Известиям» об обмане с зарплатами в ВСУ. По его словам, обещали зарплату 100 тыс. гривен (167 тыс. рублей), но в итоге они получали по 30 тыс. гривен. При этом были задержки и часто платили только через месяц. Он также добавил, что с проблемами с выплатами сталкиваются не только те, кто находится на передовой, но и раненые бойцы.

Тогда же пленный командир танкового взвода ВСУ рассказал журналистам о низком уровне организованности украинских военных. Происходящее в армии Украины он назвал бардаком и указал, что солдат бросали в наступление без каких-то четких объяснений.


Россия 24 февраля 2022 года объявила о начале спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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