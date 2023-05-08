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Известия.ru

Нидерланды намерены продолжать поставлять оружие Украине

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer

Глава МИД Нидерландов Хукстра заявил о намерении продолжать поставлять оружие Украине

Нидерланды будут и дальше продолжать поставлять оружие Украине. Об этом 4 мая заявил глава МИД страны Вопке Хукстра, назвав складывающуюся ситуацию вокруг Украины «жестокой».

Он добавил, что Нидерланды также продолжат поставлять и гуманитарную помощь Киеву, а кроме того, будут помогать в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

«Нидерланды оказывали поддержку Украине все это время и продолжат это делать, в первую очередь поставками оружия, потому что реальность жестока и ничто другое не заменит такую помощь для успеха на поле боя», — отметил Хукстра на выступлении, трансляцию которого ведет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

На мероприятии также присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в этот день лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение», член палаты представителей страны Каролин ван дер Плас назвала визит Зеленского в Амстердам неуместным и отказалась от участия во встрече с ним.

Самолет Зеленского накануне вечером, 3 мая, приземлился в голландском аэропорту Схипхол. В ходе своего визита в Нидерланды украинский лидер помимо встречи с премьер-министром Марком Рютте намерен также провести переговоры с главами МИД и минобороны страны.

Туда он прибыл из Финляндии, где находился с официальным визитом по приглашению президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. Переговоры президентов двух стран были посвящены поддержке Украины, двусторонним отношениям и глобальной геополитической ситуации.

20 апреля стало известно, что Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2. Стоимость вооружения составляет 1 млрд крон ($147 млн), она будет оплачена из бюджетов двух стран.


В то же время 26 марта сообщалось, что сотни человек поддержали демонстрацию против поставок вооружения Украине, которая прошла в Амстердаме. Демонстранты выразили уверенность, что главной целью российского руководства является «прекращение геноцида в Донбассе».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона.

Российская сторона не раз отмечала, что западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе ведут к эскалации конфликта и делают страны НАТО его участником.

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
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