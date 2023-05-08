В России сравнили БМП-3 и американские аналоги

Российские боевые машины пехоты БМП-3 превосходят американские аналоги, в частности Bradley и М-113. Технику для News.ru сравнил военный обозреватель Алексей Суконкин.

Специалист заверил, что БМП-3 превосходит американские машины по вооружению, поскольку имеет 100-миллиметровую основную пушку, 30-миллиметровую автоматическую пушку, возможность установки переносного зенитного ракетного комплекса и опцию запуска противотанковых управляемых ракет через ствол 100-миллиметрового орудия.

Отдельно эксперт напомнил о динамической защите БПМ-3. «Плюс десант человек семь, хорошо вооруженных, плюс три члена экипажа, по-моему. Получается универсальный солдат», — сказал специалист.

В мае «Ростех» сообщил, что «Курганмашзавод» передал Министерству обороны России новую партию боевых машин пехоты БМП-3.

В апреле госкорпорация сообщила, что отгрузила военному ведомству очередную партию БМП-3, оснащенных основным прицелом наводчика-оператора «Содема».