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ТАСС

В США оценили военный потенциал России

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Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

По словам директора американской национальной разведки Эврил Хейнс, РФ остается "мощной военной силой", несмотря на потери в ходе СВО

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Россия, невзирая на потери в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, остается "мощной военной силой" и продолжает представлять в ядерной сфере "экзистенциальную угрозу" Соединенным Штатам. С такими оценками выступили в четверг директор американской национальной разведки Эврил Хейнс и директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер.

С точки зрения Хейнс, России "потребуются годы, чтобы восстановить" свои сухопутные войска после СВО. "Но это не означает, что они не являются мощной военной силой", - подчеркнула Хейнс, комментируя российский военный потенциал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

При этом Берриер, также принимавший участие в этих слушаниях, отметил, что российские ВКС, ВМФ, стратегические силы и силы проведения операций в киберпространстве в основном не привлечены к участию в СВО. "[Речь идет] о все еще экзистенциальной угрозе [США] в плане имеющегося у них [россиян] ядерного арсенала", - отметил руководитель РУМО. "И, даже несмотря на то, что их сухопутные войска в настоящее время истощены, они быстро их отстроят", - заявил Берриер. По его прогнозу, России потребуется на это примерно 5-10 лет "в зависимости от степени влияния санкций" Запада, особенно на переоснащение сухопутных войск современным оружием и военной техникой. 

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Ядерный щит
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