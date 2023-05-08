Войти
Известия.ru

Британия поставит Польше комплексы ПВО на сумму £1,9 млрд

391
0
0
Источник изображения: Фото: MBDA

Британская компания MBDA поставит Польше ракеты и установки Launcher на 1,9 млрд фунтов

Британская компания MBDA поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму £1,9 млрд ($2,3 млрд) в рамках модернизации сил противовоздушной обороны (ПВО). Это говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу, 28 апреля, на ее сайте.

В компании уточнили, что речь идет о зенитных ракетах CAMM (Common Anti-air Modular Missile) и пусковых установках Launcher.

«В общей сложности MBDA предоставит ракеты и пусковые установки стоимостью в £1,9 млрд для поддержки модернизации и производства в общем 22 батарей ПВО PILICA+», — говорится в документе.

Это, отметили в компании, сделает ее самой крупной европейской программой НАТО по приобретению ПВО ближнего действия.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что 27 апреля на востоке Польши упал неопознанный военный объект. Очевидцы рассказали, что объект имел несколько метров в длину и был воткнут в землю. Позже польская радиостанция RMF FM рассказала, что ракета принадлежит министерству обороны страны.

24 апреля председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Польше необходимо иметь больше оружия дальнего радиуса действия.

В феврале Госдеп США одобрил продажу Польше 18 РСЗО HIMARS и боеприпасов на сумму $10 млрд. Таким образом, в американском ведомстве подтвердили достоверность материала Bloomberg касательно пакета военной помощи Варшаве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
США
Продукция
HIMARS
Град РСЗО
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
NATO
Похожие новости
08.05.2023
Дания модернизирует армию на $5,6 млрд за 10 лет
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
04.01.2016
Посол Польши во Франции о состоянии польской армии и конфликте на Украине
09.10.2012
Возрождение сербского ВПК
18.06.2012
Корпорация Raytheon – ведущий американский производитель систем противовоздушной обороны
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:35
  • 49006
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба