Войти
Известия.ru

Дания модернизирует армию на $5,6 млрд за 10 лет

665
0
0
Военнослужащие ВС Дании
Военнослужащие ВС Дании.
Источник изображения: TASS/EPA/TOMS KALNINS

Jyllands-posten: Дания потратит $5,6 млрд за 10 лет на модернизацию вооруженных сил

Дания в течение десяти лет выделит 38 млрд крон ($5,6 млрд) на модернизацию вооруженных сил королевства. Об этом сообщило 4 мая издание Jyllands-posten со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

«Мы находимся в ситуации, когда задачи, которые должны решать вооруженные силы сегодня, не могут быть решены в будущем на те деньги, которые сейчас выделяются вооруженным силам», — сказал Поульсен в ходе пресс-конференции.

Предполагается, что выделенные средства «восстановят основы» вооруженных сил Дании. Деньги потратят на ремонт и обслуживание всех активов армии Дании: от казарменных зданий и канализации до IT-оборудования.

Сумму поделят на две части. Первая пойдет на модернизацию изношенного оборудование и здания, вторую направят на закупки новых вооружений и увеличение численности армии.

Страны Запада после передачи вооружений киевскому режиму начали усиление своих вооруженных сил. Так, в конце апреля госдепартамент США одобрил закупку Великобританией до 768 комплексов APKWS II (Advanced Precision Kill Weapons System II) на сумму $31,2 млн.

Тогда же сообщалось, что британская компания MBDA поставит Польше зенитные ракеты CAMM и пусковые установки на сумму £1,9 млрд ($2,3 млрд) в рамках модернизации сил противовоздушной обороны (ПВО). В компании уточнили, что речь идет о зенитных ракетах CAMM (Common Anti-air Modular Missile) и пусковых установках Launcher.

В марте премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о росте оборонных расходов страны на £5 млрд (около $6 млрд).

В январе Вашингтон в рамках крупнейшего в истории пакета военной помощи выделил $682 млн странам восточного блока НАТО на закупки вооружения. Это было необходимо для восполнения пожертвованной ими Украине военной техники.


Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
APKWS
Град РСЗО
Компании
Leonardo
MBDA
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
20.02.2023
Конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в ВПК стран НАТО
18.08.2022
Раскрыта правда о том, как Лондон превратил Украину в оружие против России
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:35
  • 49006
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба