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ТАСС

СМИ: ЕС выделит Греции до €80 млн для производства боеприпасов для Украины

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Евросоюз
Евросоюз.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

По сведениям портала Pronews.gr, Евросоюз выделит компании EAS эти средства из европейских фондов на общую сумму в €1 млрд в контексте шагов, предпринятых для укрепления оборонной промышленности

АФИНЫ, 4 мая. /ТАСС/. Евросоюз выделит до €80 млн греческой оборонной компании Hellenic Defense Systems (EAS) для производства боеприпасов, которые будут направлены на Украину. Об этом сообщил в четверг новостной портал Pronews.gr.

По его данным, ЕС выделит EAS эти средства из европейских фондов на общую сумму в €1 млрд в контексте шагов, предпринятых для укрепления европейской оборонной промышленности, "исходя из возросших потребностей в боеприпасах для поставки на Украину". Как сообщили порталу источники в оборонном ведомстве Греции, решение о старте конкретной программы производства боеприпасов было принято компанией после визита 28 апреля в Афины еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Портал отмечает, что реализация соглашения даст возможность существенно пополнить финансы EAS и завода по производству боеприпасов в Лаврио близ Афин. По информации Pronews.gr, оборот группы в 2021 году - последнем, за который имеются опубликованные данные, - составил €6 млн, а убытки достигали €85 млн. В 2020 году оборот компании хотя и был выше, но составил лишь €16,4 млн, а убытки после выплаты налогов достигали €129 млн.

Как пишет Pronews.gr, Бретон находился в Греции в рамках неофициального турне по 11 странам ЕС, целью которого было изучить и оценить возможности использования существующих объектов оборонной промышленности для увеличения производства боеприпасов, чтобы продолжить поддержку Украины. Еврокомиссар в сопровождении министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса и группы технических специалистов ЕС посетил EAS, где была проведена презентация производственных возможностей компании, особенно по изготовлению снарядов калибра 155 мм. Затем европейская делегация посетила объекты EAS в районе горы Имиттос и в Лаврио.

Как заявила греческая компания, комплекс в Лаврио "занимается, в частности, зарядкой и сборкой боеприпасов среднего и большого калибра, бомб, противотанковых ракет, производством пусковых установок". Завод сертифицирован НАТО как предприятие по сборке и разборке ракет и является одним из немногих в мире, имеющих этот сертификат.

В своих выступлениях в среду в Брюсселе Бретон подчеркнул, что есть острая необходимость в обновлении военной техники Украины, а у Греции имеются производственные возможности.

Послы 27 стран Евросоюза в среду одобрили выделение из Европейского фонда мира €1 млрд на совместные закупки снарядов и ракет для Украины. Бретон заявил, что "11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов [калибра] 155 мм, а две страны ЕС - снарядов [советского образца калибра] 152 мм". Речь идет также о выпуске боеприпасов калибра 120 мм и 122 мм, противотанковых ракет, ракет "земля - земля" или "земля - воздух". Теперь план будет направлен Совету ЕС и Европарламенту, которые должны "в кратчайшие сроки" одобрить его. 

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Страны
Греция
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
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