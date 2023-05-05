В Польше дефляция продолжается 12-й месяц подряд.

Стоит понимать, что длительная дефляция несет серьезную опасность для экономики и приводит к развитию дефляционной спирали – ситуации, при которой падение цен приводит к падению производства и экономическому спаду. Из-за падения спроса компании вынуждены сокращать производство и снижать цены.

В польской промышленности производство начало сокращаться еще в 2020 году. В середине 2021 года данная проблема стала очевидна из-за существенного падения цен на реализованную продукцию. Сейчас же индекс PMI (один из основных индикаторов экономического состояния производственного сектора) Польши снизился до 46,6 пункта с 48,3 пункта в марте. Это второе снижение подряд.

Экономисты, уже знакомые с предварительными мартовскими данными о состоянии промышленного сектора в еврозоне, широко ожидали еще одного снижения PMI, но обычно меньшего, в среднем до 47,9 пункта. Однако понижение оказалось более глубоким.

С мая прошлого года индекс PMI остается явно ниже 50 пунктов, что теоретически означает, что состояние обрабатывающей промышленности ухудшается из месяца в месяц. В этом свете в апреле рецессия в промышленности еще больше углубилась по сравнению с мартом.

Однако, если во второй половине 2022 года так называемые сводные данные о промышленных показателях не подтверждали рецессию в обрабатывающей промышленности, то в этом году картина сходится. В марте объем реализованной промышленной продукции, за вычетом сезонного влияния, снизился на 1 процент по сравнению с февралем и на 1,4 процента по сравнению с декабрем прошлого года. Только в обрабатывающей промышленности ситуация немного лучше, но и там замедление темпов роста очевидно.

Кроме того, индекс PMI Польши показывает, что в апреле, 14-й месяц подряд снижаются объемы заказов. На этот раз падение спроса было самым глубоким с начала года и в большей степени затронуло больше зарубежные заказы, чем внутренние.

Ослабление спроса заставило вновь сократить производство и занятость, которая безостановочно снижается с июня. Более того, исчез появившийся на несколько месяцев пассаж, согласно которому промышленные компании не проводят сокращения рабочих мест.

Таким образом, высокая инфляция, вызвавшая в Польше удорожание электроэнергии, высокие цены на материалы и комплектующие порождают слабый спрос. В итоге предприниматели вынуждены сокращать рабочие места и максимально снизить стоимость производства, чтобы хоть как-то конкурировать на европейском рынке.

Тем временем, польские и украинские рабочие, между поиском дешевых товаров в супермаркетах, продолжат «драться» за стремительно сокращающиеся рабочие места в Польше. Те, кто поумнее, уже давно покинули «ещенезгиневшую» и обратно возвращаться не планируют.

Павел Ковалёв