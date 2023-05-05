Беларусь слишком дорого заплатила за мир, чтобы его не ценить.

В Беларуси с 3 мая под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь начался очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации. Как сообщила пресс-служба белорусского минобороны, проверке будут подвергнуты воинские части и подразделения, дислоцирующиеся в Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, стало известно, что в рамках проверки предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, общее количество которых не превысит 1000 человек.

Следует отметить, что начавшийся процесс полностью укладывается в тематику состоявшегося накануне совещания, которое 2-го мая провёл президент Беларуси с руководством силового блока страны по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка, а также мерах по охране государственной границы.

В начале совещания Александр Лукашенко отметил: «Обстановка вокруг Беларуси сложная. Вблизи нашей территории наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе. <…> Обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается». В ходе совещания председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель проинформировал, что на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси. В ближайшее время ожидается так называемое «контрнаступление украинских вооруженных сил» в зоне боевых действий.

Предсказуемость реакции белорусского военно-политического руководства обусловлена элементарной логикой. «Si vis pacem, para bellum» (с лат. — «хочешь мира, готовься к войне») – фраза известна с V века нашей эры, а мысль заключённая в ней сформулирована ещё раньше (фиванский полководец Эпаминонд, IV век до н.э.). Тем не менее, принимая необходимые меры по обеспечению военной безопасности, Беларусь всегда демонстрировала свою приверженность к мирному разрешению военных конфликтов и противоречий. То, что Минск стал в 2014-2015 годах первой площадкой для обсуждения мирного урегулирования ситуации на Донбассе, – тому подтверждение.

Сам президент Беларуси неоднократно высказывался о приоритетности мира и безальтернативности дипломатических способов разрешения любых противоречий. Эту тему глава белорусского государства затронул и в разговоре с жителями Ветковского района во время своей рабочей поездки по Гомельской области. «Всякое может быть. Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт её мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была покрепче. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. <…> Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт», – сказал тогда Александр Лукашенко.

В свою очередь, министр обороны Беларуси Виктор Хренин 1-го мая на церемонии награждения военнообязанных, принимавших участие в предыдущем этапе проверки боевой готовности вооружённых сил, так же отметил стремление белорусского народа к миру. «Сегодняшним праздником мы, белорусы, подчеркиваем то, что хотим мира и спокойно трудиться на своей земле. Однако никому не позволим диктовать нам условия и разговаривать с нами с позиции силы. И вы на деле это подтвердили», – резюмировал глава военного ведомства, поздравив всех с праздником.

О необходимости сохранить мир и недопустимости разрешения политических и иных споров военными методами много говорили участники Международного антифашистского форума, который прошёл в Минске на территории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 22 апреля. На мероприятие собрались представители более 50 стран. Приветствуя участников встречи, замглавы администрации президента Беларуси Игорь Луцкий назвал символичным и показательным, что антифашистский форум проходит в столице Беларуси, и назвал главную цель форума. «Нам важно сохранить мир. Именно поэтому здесь встречаются, проводят различные мероприятия люди, которые думают о мире и о том, как предотвратить войну. Именно этому посвящен Антифашистский форум», – подчеркнул Игорь Луцкий.

О неприятии войн и генетической памяти белорусского народа о жертвах самой страшной из них высказался присутствовавший на форуме председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России Геннадий Зюганов. «Мы собрались на этот форум в действительно братской Беларуси. Перед началом мероприятия вся делегация прошла через музей, и я хочу сказать, что это самый уникальный музей из имеющихся на планете. А братская Беларусь — единственная в мире республика, за победу над фашизмом заплатившая жизнью каждого третьего гражданина. Мы побывали также в Хатыни. Хатынь — памятник мужеству и стойкости, напоминание нам всем о преступлениях фашизма и нацизма», – сказал лидер КПРФ.

Беларусь действительно хорошо помнит весь ужас минувшей войны и культивирует память об этом у молодых поколений. Об обесценивании человеческой жизни и геноциде белорусского народа, совершённого нацистами в годы Великой Отечественной войны, рассказывает одноимённая выставка, приуроченная ко Дню Победы и открытая 2-го мая в Центре безопасности МЧС в Витебске. Материалы для экспозиции предоставили прокуратура областного центра, Витебский районный историко-краеведческий музей и ряд учебных заведений Витебска.

«Расстрелы, повешения, сожжения заживо, душегубки, лагеря смерти – не перечислить тех зверств, которые совершали нацисты и их пособники. Это небывалая трагедия в истории, о которой нужно помнить», – отметил прокурор Витебской области Игорь Украинец. «Это не единственная выставка, которая существует на территории нашей области. В рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны органы прокуратуры совместно с другими, в том числе органами местной власти, открыли подобные экспозиции практически во всех учебных заведениях. Цель – донести до нашего молодого поколения историческую правду и сохранить ее», – подчеркнул Игорь Украинец.

Сегодня Республика Беларусь, являясь полноправной преемницей Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) – одной из стран-основательниц ООН, признаёт и поддерживает Устав Организации, а также «Всеобщую декларацию прав человека», принятую на Генеральной Ассамблее ООН 10 декабря 1948 года. Стремясь к неукоснительному выполнению положений Декларации, в том числе и статьей 1 и 3, где говорится, что «все люди рождаются свободными и равными», а также «каждый человек имеет право на жизнь», Беларусь рассчитывает на выполнение и остальными членами Организации тех же требований. Кроме того, оценивая действия военно-политического руководства соседних стран-членов ЕС и НАТО как «недружественные», в Минске в то же время прекрасно осознают, что народы этих государств не являются врагами для белорусов и поэтому продолжают прилагать все усилия для поддержания добрососедских отношений. Всё как в первой статье Декларации: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Отсюда и ежегодные поздравления президентом Беларуси граждан Польши, Украины, стран Балтии с их национальными праздниками, отсюда и систематическое продление безвизового режима для их въезда в Беларусь.

Кстати, по данным ГПК, с 1 января текущего года в безвизовом порядке в Беларусь въехали 143 111 жителей соседних стран ЕС, в том числе 95 898 граждан Литвы, 26 632 гражданина и 7723 негражданина Латвии, а также 12 858 граждан Польши. Всего с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовали 528 097 иностранцев.

Примечательно, что тенденция к посещению Беларуси в рамах «безвиза» только укрепляется – белорусы всегда рады гостям с чистыми помыслами. «Обо всём можно договориться», – так говорит президент «Синеокой». Даже государственный гимн Беларуси начинается со слов «Мы, беларусы, – мірныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі….»

Владимир Вуячич