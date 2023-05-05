Войти
Газета.ru

"Мощная военная сила": нацразведка США оценила боевой потенциал России

558
0
0
Демонстрация ракетного комплекса "Искандер"
Демонстрация ракетного комплекса "Искандер".
Источник изображения: Варвара Гертье/РИА Новости

Глава нацразведки Хейнс: применение Россией ядерного оружия маловероятно

Россия, несмотря на истощение своих сухопутных войск из-за спецоперации на Украине, остается "мощной военной силой", констатировал генерал-лейтенант США Скотт Берриер. В то же время Москва не станет применять ядерное оружие, считают в нацразведке. А Украина без помощи Запада противостоять России не сможет. Эти и другие тезисы прозвучали на заседании в комитете по делам Вооруженных сил Сената. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Директор нацразведки США Эврил Хейнс и директор разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер считают, что Россия продолжает оставаться «мощной военной силой» и представлять «ядерную угрозу» их стране.

Трансляция заседания представителей американской нацразведки велась в Youtube.

«Несмотря на то, что их сухопутные войска в настоящее время истощены [из-за спецоперации на Украине], они быстро их отстроят», - сказал Берриер. Он оценил сроки восстановления в 5-10 лет.

По словам генерал-лейтенанта, в ходе проведения спецоперации практически не используются Воздушно-космические силы (ВКС), Военно-морской флот (ВМФ), а также стратегические силы и силы проведения операций в киберпространстве.

Эврил Хейнс отметила, что, согласно мнению "разведывательного сообщества", "крайне маловероятно", что Россия применит ядерное оружие: "Такова наша текущая оценка».

Глава нацразведки США подчеркнула, что даже в периоды эскалации напряженности каналы коммуникации по военной линии Вашингтона и Москвы остаются открытыми.

27 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не намерена идти по пути ядерной эскалации.

«В плену иллюзий американские стратеги находятся и в отношении гипотетической, как называют эксперты, лестницы ядерной эскалации. И мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, о чем неоднократно говорило российское руководство», - сказала она.

Сотрудница ведомства порекомендовала не сомневаться в решительности Москвы. При этом она подчеркнула, что проверять это "на деле" не стоит.

Атака на Кремль

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выразил мнение, что "о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может". "Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками", - считает он.

"А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник», - уверен глава ЧВК "Вагнер".

Россия обвинила в происшествии Киев, который, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, действовал по указаниям Вашингтона. Украинские и американские власти заявляют, что не причастны к инциденту.

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс в очередной раз заявила, что у Белого дома пока нет информации, которая позволила бы оценить ситуацию с беспилотниками.

«Очевидно, вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому, и на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому», - сказала Хейнс.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Соединенные Штаты не причастны к атакам беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая.

Контрнаступление Украины

В ходе выступления в комитете по делам Вооруженных сил Сената Хейнс заявила, что Киев работает над определением приоритетов контрнаступления в спецоперации и продумывает его сроки и масштабы. Она предположила, что власти Украины могут начать действовать уже этой весной или летом.

«Западная поддержка будет иметь решающее значение при подготовке как планов, так и сил», - констатировала она.

Она также выразила мнение, что скорее всего Украина не сможет противостоять России, если помощь Запада прекратится:

«Украина... по-прежнему в чрезвычайной степени зависит от внешней военной помощи и, скорее всего, не сможет противостоять естественным преимуществам России в соотношении живой силы и ресурсов, если большую часть западной военной помощи прекратят оказывать".

Россия и Китай

На заседании директор американской нацразведки также затронула тему отношений России и Китая. По ее мнению, развитие партнерства этих стран с началом спецоперации значительно ускорилось.

«Маловероятно, что нам удастся увести (РФ и КНР. - «Газета.Ru») с курса дальнейшего сближения», - указала она.

В то же время Хейнс полагает, что у союзничества Москвы и Пекина «есть пределы, которые не позволят им добиться сближения на уровне НАТО».


Ангелина Мильченко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ЧВК
Ядерный щит
Похожие новости
26.04.2023
По просьбе Вашингтона Киев отложил удары по России в годовщину конфликта
23.02.2023
Китай: США и НАТО должны отказаться от идеи "полной победы" над Россией
22.12.2021
"Ответ будет жестким". Что Путин обсудил с генералами
31.03.2021
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
24.11.2020
JB Press (Япония): Китай развязал против Японии «невидимую войну»
31.12.2014
Что доктрина прописала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 16:41
  • 48873
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.05 16:26
  • 64
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.05 13:58
  • 5
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 05.05 13:41
  • 1
Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта
  • 05.05 12:36
  • 6
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 05.05 12:03
  • 1
Очередные заявления Министра обороны России о ходе специальной военной операции
  • 05.05 09:53
  • 2
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 05.05 08:49
  • 10
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 17:54
  • 3
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 16:11
  • 4
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 12:46
  • 1
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского