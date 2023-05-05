Балтийский завод возглавил новый генеральный директор

3 мая генеральным директором Балтийского завода (входит в состав ОСК) назначен Юрий Гордиенков.

Совет директоров АО «Балтийский завод» принял решение об избрании Гордиенкова Юрия Степановича на должность генерального директора завода сроком на пять лет. Его кандидатура также была согласована Советом директоров ОСК.

«После вхождения в должность главная задача, стоящая перед Юрием Степановичем, — это развитие Балтийского завода, в том числе с точки зрения увеличения объёмов производства и повышения производительности труда. Заводу необходимы техническая модернизация и переход на современные методы крупноблочного строительства. Нужно сделать всё, чтобы Балтийский завод жил и развивался», — заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Юрий Степанович Гордиенков закончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина и Межотраслевой институт повышения квалификации и подготовки кадров при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов. Юрий Гордиенков обладает значительным опытом работы в промышленности и управлении крупными предприятиями. В частности, занимал высокие руководящие должности в компаниях — ООО «ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ», ПАО «ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ», где он прошел путь от сменного мастера до генерального директора.

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