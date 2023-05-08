В Киеве рассказали о центре по контролю поставок вооружений ВСУ в Германии

В Германии действует центр по контролю за поставками военной помощи Украине. Он был создан на базе европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте, сообщили в среду, 3 мая, в управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«В Штутгарте действует Центр контроля EUCOM (Control Center of Ukraine, Контрольный центр Европейского командования по Украине. — Ред.), контролирующий предоставление и использование оружия. Вся информация о предоставленной Украине военной технике доступна тем, у кого она должна быть», — говорится в Telegram-канале управления.

В центре работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО.

Как сообщили в ведомстве, на Украину также официально приглашены представители всех стран-партнеров, которые осуществляют мониторинг применения оружия ВСУ.

Ранее, 2 мая, газета Politico узнала, что Вашингтон намерен объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $300 млн. По данным источника издания, в него войдут артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелая техника, а также ракеты Hydra 70.

За день до этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США передали Украине почти 100% запрошенной военной помощи. Вместе с тем он отметил, что поставки продолжатся и Киев получит дополнительные пакеты вооружений.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. РФ направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.