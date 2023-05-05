Турецкий вертолет T929 готовится взлететь.

Согласно публикации от 25 апреля 2023 года государственного информационного агентства Турции Anadolu компания Turkish Aerospace Industries (TAI) приступила к испытаниям двигателя для нового ударного турецкого вертолета T929. Официальные лица также объявили, что начало поставки турецкой армии новой винтокрылой машины, оснащенной двигателями украинского производства, запланирована на начало 2025 года.

Тяжелый ударный турецкий вертолет T929 разрабатывается в рамках программы ATAK-2 в качестве продолжения предыдущей программы TAI ATAK. Её результатом стал ударный вертолет T129. В настоящее время T129 стоит на вооружении Сухопутных войск, жандармерии и полиции Турции. По оценкам экспертов, если дизайн T129 заимствован у итальянского Leonardo A129 Mangusta, используемого итальянской армией, модель T929 гораздо более амбициозна по размерам и возможностям и использует гораздо большую долю компонентов и подсистем турецкого производства.

Ударный турецкий вертолет Т129

Официально работа над проектом ATAK-2 началась в 2019 году. В августе 2022 года появилось подтверждение о начале работ над прототипом. В целом, полагают специалисты, это еще один пример впечатляющих темпов, заданных военно-космическими усилиями Турции. Хотя дата первого полета Т929 публично не установлена, по словам руководства TAI, он состоится в скором будущем.

По утверждениям западных СМИ, с момента начала российской СВО на Украине оборонное сотрудничество между Анкарой и Киевом активизировалось. Среди его основных моментов – планы по созданию турецких БПЛА на новом украинском производственном объекте и строительство военных кораблей для ВМС Украины на турецких верфях.

В свою очередь, турецкий вертолет T929 оснащается парой турбовальных двигателей TV3-117VMA-SBM1V-01T, каждый мощностью около 2500 л.с., производства украинской компании «Мотор Сич». Размер заказанной первоначальной партии составил 14 агрегатов. Однако, из-за боевых действий на Украине срок поставки первых двух сдвинулся на четыре месяца, и вместо сентября 2022 года они поступили в конце января 2023 года.

Тяжелый ударный вертолет Т929. Вид сбоку

В целом, модель T929 считается более крупной и мощной машиной, чем T129, и описывается как ударный вертолет «тяжелого класса», сопоставимый с американским AH-64 «Апач» и российским Ка-52 «Аллигатор». Заявленная общая масса нового турецкого вертолета составляет около 11340 кг (25000 фунтов), включая 1500 кг (3300 ф.) оружия и припасов. Для сравнения, T129 имеет максимальный взлетный вес около 5000 кг (11000 ф.). При этом, масса AH-64 составляет около 10500 кг (23000 ф.), а Ка-52 – почти 11300 кг с учетом максимальной нагрузки.

Авионику намечено закупать и интегрироваться на местном уровне, что в настоящее время является обычной практикой турецкой оборонной промышленности. В частности, от Aselsan поступит разработанный для T129 комплекс авионики и компьютер управления. Последний контролирует все системы вертолета, включая систему наведения и идентификации ASELFLIR-300T, систему наведения и отображения на шлеме, цветные многофункциональные дисплеи VMFD-68 и центральный блок отображения CDU-900Z. В Турции также разработана РЛС управления огнем миллиметрового диапазона, получившая обозначение MilDaR. Её версия, как ожидается, будет установлена на мачте T929. Кроме того, в кабине прототипа T929 смонтирован цифровой широкоформатный дисплей (WAD), также являющийся элементом оборудования нового учебно-легкого боевого турецкого самолета TAI Hürjet.

Широкоформатный дисплей в кабине прототипа T929

Ожидается, что вооружение нового турецкого вертолета также поступит от турецких производителей. Сюда входят противотанковые ракеты большой дальности UMTAS и L-UMTAS, а также 70-мм управляемая ракета Cirit. В то время как в носовой части T129 устанавливается разработанный в США 20-мм пулемет M197 Chain, ударный вертолет T929 получит пушку местной разработки T-30H от компании Aselsan.

Аналогично, как утверждается, полностью турецким будет планируемое оборудование для радиоэлектронной борьбы. Полностью интегрированный комплект будет включать датчики предупреждения о ракетном нападении, устройство постановки радиочастотных помех и систему направленного противодействия (DIRCM) для защиты от угроз с инфракрасным наведением.

Прототип Т929. Вид спереди

Первоначально T929 планируется поставить командованию СВ и командованию ВМС Турции. Это говорит о том, что можно ожидать, что маштна войдет в состав авиакрыла нового десантного корабля TCG Anadolu. Касательно зарубежных продаж, представляется, что T929 станет более доступным для экспорта, чем T129, поскольку он находится под экспортным контроле США над его турбовальными двигателями LHTEC CTS800, первоначально разработанными для оснащения RAH-66 Comanche армии США. Вопрос о поставках двигателей стал камнем преткновения, который привел к задержкам с продажей T129 Филиппинам и, вероятно, также причиной того, что Турция не смогла продать этот вертолет Пакистану.

Экспортные продажи T929 не потребуют одобрения США, так как в нем не будет компонентов, контролируемых американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR). Это обещает открыть различные новые рынки для вертолета. С другой стороны, способность Украины поставлять необходимые двигатели для турецкого вертолета T929, по крайней мере до окончания войны, сомнительна и может привести к дальнейшим задержкам или дефициту, которые могут повлиять на программу. Тем не менее, считается, что T929 вполне способен занять нишу, где эксплуатантам отказано в доступе к американской оборонной продукции, особенно такой, как «Апач».

Предполагается, что для Турции T929 сможет обеспечить новый уровень возможностей при сохранении практически полного контроля над процессами производства и жизнеобеспечения. В целом, появление этого нового ударного вертолета является еще одним свидетельством быстрого прогресса, достигнутого национальной оборонной промышленностью Турции.

По материалам ресурса the-war-zone