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Известия.ru

СМИ назвали принадлежность упавшей в Польше ракеты

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Ракета, обломки которой ранее были обнаружены в Польше близ населенного пункта Замость, принадлежит министерству обороны страны, передает польская радиостанция RMF FM 27 апреля.

«По нашей неофициальной информации, ракета представляет собой фрагмент боевой техники, принадлежащей нашей армии», — отметила радиостанция.

Ранее в этот день минобороны страны сообщило, что на востоке Польши был найден неопознанный военный объект. Отмечалось, что он был обнаружен еще 24 апреля. Позднее выяснилось, что это ракета класса «воздух — земля». Очевидцы рассказали, что объект имел несколько метров в длину и был воткнут в землю.

Неизвестно, насколько долго он находился на месте и когда точно упал.

Ранее, 15 ноября 2022 года, на территории польского села Пшеводув упали две ракеты. В результате инцидента погибли два человека.

На следующий день президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

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