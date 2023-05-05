Маск анонсировал повторный запуск Starship через несколько месяцев

Владелец компании SpaceX Илон Маск в четверг, 20 апреля, анонсировал в своем Twitter-аккаунте повторный запуск корабля Starship.

Ранее в этот день прошел испытательный полет, в ходе которого корабль сгорел.

«Поздравляю всю команду с потрясающим испытательным запуском Starship! Мы многому научились для нового старта через несколько месяцев», — написал Маск.

Ракета-носитель с кораблем Starship стартовала с площадки в Техасе в 9:28 утра (16:33 мск) в рамках тестового запуска после незначительной задержки. На кадрах запуска видно, как спустя несколько минут после него ракета начала вращаться, первая ступень Super Heavy не отделилась, из-за этого произошел «внеплановый демонтаж» — ракета взорвалась.

Как отмечали ведущие трансляции на сайте SpaceX, испытательный запуск будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартового стола.

Известно, что основные планы на этот запуск были выполнены.

Изначально первый запуск тяжелой ракеты-носителя Starship был запланирован на понедельник, 17 апреля, однако он был отменен. Причиной стало несрабатывание одного из клапанов топливной системы.

18 апреля SpaceX объявила, что переносит первый испытательный полет корабля Starship на 20 апреля из-за технических проблем.

SpaceX Starship/Super Heavy — разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на низкую околоземную, солнечно-синхронную и геопереходную орбиты. Она также предназначена для межпланетных полетов.