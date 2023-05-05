США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия в СВО

При этом, как отметил директор Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер, в силу "природы любого вооруженного конфликта" всегда есть возможность применения ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают крайне маловероятным применение на данном этапе Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

"С точки зрения [американского] разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Такова наша текущая оценка", - заявила Хейнс, комментируя на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США вопрос о возможности применения Россией ядерных боезарядов в ходе СВО.

В свою очередь директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер, также принимавший участие в этих слушаниях, утверждал, что в силу "природы [любого вооруженного] конфликта всегда есть такая возможность", то есть вероятность применения ядерного оружия. "[Но] я бы сказал, что, по нашему мнению, это маловероятно", - отметил Берриер.