МИД Китая: Продвижение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе подорвет мир и стабильность

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Стремление Вашингтона всё больше расширять зону действия своего военно-политического инструмента, чем является НАТО, на международной арене всё более беспокоит крупных мировых игроков.

Одним из направлений, куда начал протягивать свои «щупальца» Североатлантический альянс, является Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), где американцы хотят выстроить систему сдерживания растущей мощи Китая.

Как отметила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, продвижение НАТО в зоне АТР приведёт к подрыву мира и стабильности в этом регионе. Мао затронула эту тему, комментируя недавние новости о желании западного блока открыть офис в Японии.

Ранее японское издание «Никкэй» сообщало о том, что в 2024 году в Токио планируется открыть офис связи НАТО, а также, что Брюссель и Токио намерены укреплять двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Подобный офис будет первым в Азии и третьим за пределами альянса после Грузии и Украины.

Кроме Японии, Вашингтон пытается всё сильнее вовлечь в свою антикитайскую стратегию такие страны региона как Южную Корею, Австралию и Филиппины.

По словам китайского дипломата, Азия – это место мира и стабильности и нельзя допустить превращение её в арену геополитической борьбы.