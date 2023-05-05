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ТАСС

Нидерланды заявили, что работают с партнерами по вопросу поставки F-16 Украине

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Истребитель F-16B
Истребитель F-16B ВВС Нидерландов.
Источник изображения: www.defenseindustrydaily.com

Касаясь членства Украины в НАТО, премьер Нидерландов Марк Рютте подчеркнул важность четких шагов по этому вопросу на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе

ГААГА, 4 мая. /ТАСС/. Нидерланды тесно работают с партнерами, чтобы прийти к решению по поставкам Украине истребителей F-16. Об этом заявил в четверг премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в Гааге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы тесно работаем с партнерами, чтобы прийти к заключению по результатам обсуждений вопроса поставок Украине F-16, - отметил он. - Пока мы этого заключения не достигли". В то же время глава правительства напомнил, что аналогичные обсуждения велись по вопросу поставок гаубиц, танков Leopard 2. "И сейчас гаубицы, Leopard 2 уже находятся там [на Украине]", - обратил внимание Рютте.

Касаясь членства Украины в НАТО, премьер Нидерландов подчеркнул важность четких шагов по этому вопросу на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. "Мы поддерживаем амбиции Украины и должны сделать конкретные шаги, но мы должны это сделать совместно", - подчеркнул он. 

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Страны
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
Leopard-2
Проекты
NATO
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