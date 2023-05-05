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РИА Новости

Минск и Москва скорректировали меры охраны границы Союзного государства

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Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Минск и Москва выработали меры по корректировке охраны границы Союзного государства

МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Погранведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке построения охраны границы Союзного государства с учетом существующих вызовов, сообщила пресс-служба белорусского погранкомитета.

Отмечается, что в Минске состоялось заседание коллегии пограничного комитета Союзного государства. Согласно сообщению пресс-службы, в заседании приняли участие руководители пограничных ведомств Белоруссии и Российской Федерации Анатолий Лаппо и Владимир Кулишов, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, члены коллегии пограничного комитета Союзного государства, а также руководители структурных подразделений и эксперты пограничных ведомств Белоруссии и России.

"В ходе заседания были рассмотрены вопросы относительно обстановки, складывающейся на внешней границе Союзного государства, а также выработан комплекс мер по корректировке построения охраны границы с учетом существующих вызовов и угроз пограничной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там говорится, что на заседании рассмотрены результаты проведенной научной экспертизы концепции пограничной политики Союза Белоруссии и России, в рамках которой дана оценка положениям действующей концепции с учетом развития интеграционных процессов в Союзном государстве, а также произошедшие социально-политические и экономические изменения внутреннего и международного характера. "Участниками отдельно отмечена необходимость дальнейшего совершенствования пограничной политики, наращивание возможностей сторон по обеспечению пограничной безопасности на внешних границах Союзного государства", - подчеркивается в сообщении.

"Под пристальным вниманием коллегии пограничного комитета находится вопрос, связанный с совершенствованием инфраструктуры государственной границы и технической оснащенностью подразделений границы. В этой связи в ходе заседания рассмотрен вопрос относительно освоения финансовых средств, выделенных в рамках программы Союзного государства "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023–2027 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены коллегии обсудили ход реализации плана по совершенствованию межведомственных нормативных правовых актов и постановлений коллегии пограничного комитета Союзного государства, продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области пограничной безопасности.

Согласно сообщению, "руководители делегаций отметили, что принятые решения носят сугубо практическую направленность и позволят повысить уровень взаимодействия органов пограничной службы Республики Беларусь и пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации по пресечению правонарушений на внешней границе Союзного государства, а также будут способствовать эффективному использованию возможностей пограничных ведомств по решению возложенных на них задач".

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Страны
Белоруссия
Россия
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