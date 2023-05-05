Зеленский: получить F-16 так же сложно, как и Украине вступить в НАТО

Владимир Зеленский, президент Украины, в Гааге заявил, что получить Киеву от партнеров истребители F-16 так же сложно, как и вступить его стране в НАТО.

"Что касается F-16 … Но это такой сложный вопрос, такой же, как и консолидация стран относительно нашего будущего в Евросоюзе, нашего будущего в НАТО", — заявил Зеленский на встрече с журналистами в Гааге.

Накануне Колин Каль, замминистра обороны Соединенных Штатов, заявил, что Вашингтону потребуется полтора года на передачу Киеву истребителей F-16 в том случае, если администрацией примет такое решение. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, заявлял, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет привязано к итогам контрнаступления Киева.