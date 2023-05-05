Зеленский назвал передачу Украине истребителей F-16 сложным вопросом

Обучение могут представить только те страны, которые имеют необходимые площадки и эти истребители на вооружении, отметил президент Украины

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Передача Украине американских истребителей F-16 сегодня является сложным вопросом. Об этом в четверг заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы понимаем, что [вопрос поставок] F-16 начинается с обучения. Тренировочные миссии могут предоставить те страны, которые имеют соответствующие площадки и F-16 на вооружении. Но это такой сложный вопрос, такой же как и консолидация стран по поводу нашего будущего в ЕС и НАТО. Мы работаем над этим. Я уверен, у нас будет позитивный результат", - сказал он на совместной пресс-конференции в Гааге с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александером Де Кроо.

Ранее Рютте сообщил, что Нидерланды тесно работают с партнерами, чтобы прийти к решению по поставкам Украине истребителей F-16.

В среду официальный представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что передача данных самолетов западными союзниками Киеву не произойдет быстро. Он подчеркнул, что в случае одобрения США Украина сможет отправить своих летчиков на обучение "хоть завтра".

Ранее Игнат заявлял, что Киеву нужно до 200 многоцелевых самолетов западного производства, при этом приоритетом является получение американских F-16, как вариант рассматриваются французские Rafale и шведские Gripen. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16".

При этом на Западе аккуратно комментируют идею передачи Украине боевой авиации. 21 марта пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что администрация Соединенных Штатов после решения Польши и Словакии отправить Украине самолеты МиГ-29 продолжает придерживаться позиции не передавать Киеву F-16.