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ЦАМТО

Малайзия отложила закупку многоцелевых кораблей обеспечения MRSS

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Gowind 2500
Спуск на воду на малайзийском судостроительном предприятии Boustead Heavy Industries Corporation Berhad (BHIC) Lumut Shipyard головного строящегося для ВМС Малайзии корвета (фрегата) Maharaja Lela французского проекта Gowind 2500. Лумут (Малайзия), 24.08.2017.
Источник изображения: ВМС Малайзии

ЦАМТО, 4 мая. Как сообщают малазийские СМИ, несмотря на важность приобретения многоцелевых кораблей обеспечения MRSS (multirole support ship), командование ВМС Малайзии было вынуждено отложить их приобретение.

Командующий ВМС Малайзии адмирал Датук Абдул Рахман Айоб сообщил, что приобретение MRSS пришлось перенести на более поздние сроки для высвобождения средств на закупку других, более важных активов.

Адмирал пояснил, что корабли MRSS необходимы флоту, учитывая географическое положение страны, которая разбита на два региона и разделена Южно-Китайским морем. Тем не менее, закупку MRSS пришлось отложить, чтобы приобрести новые корабли прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships), а также завершить закупку патрульных кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS и модернизировать ряд имеющихся активов.

В настоящее время закупка MRSS внесена в 13-й Малазийский план (RMK13), который будет реализован в период с 2026 по 2030 гг. Это означает, что ВМС Малайзии смогут заказать корабли MRSS только через три года, и то, если программа закупки судов этого типа вновь не будет отложена. В ожидании закупки флоту придется использовать имеющиеся корабли, срок эксплуатации которых составляет около 40 лет.

Как сообщал ЦАМТО, программа модернизации ВМС Малайзии предусматривала приобретение трех многоцелевых кораблей обеспечения MRSS, первые два их которых предполагалось принять на вооружение между 2021 и 2025 годами, а третий – в районе 2035 года. Однако по различным причинам этот график пришлось пересмотреть.

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Страны
Китай
Малайзия
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