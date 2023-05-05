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Интерфакс-АВН

Дания собирается модернизировать военные объекты и повышать численность армии

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Военнослужащие ВС Дании
Военнослужащие ВС Дании.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Берлин. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Дании намерено выделить дополнительно $5,6 млрд для модернизации военных объектов и увеличения численности армии в ближайшие 10 лет, сообщает в четверг агентство Associates Press.

По словам исполняющего обязанности главы Минобороны Дании Троельса Лунда Поулсена, сложилась "очень серьезная ситуация" из-за того, что предыдущие правительства и военное командование не считали приоритетом финансирование оборонной сферы.

Ожидается, что дополнительные средства пойдут, среди прочего, на ремонт ряда ветхих и полуразрушенных военных объектов, которые принадлежат министерству, а также на обновление устаревших компьютерных систем.

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Страны
Германия
Дания
Проекты
ИТ
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