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ТАСС

РФ призвала ООН осудить планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о разочаровании в том, что представители Секретариата ООН замалчивают негативные последствия применения таких боеприпасов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия призывает Секретариат ООН открыто осудить намерения Великобритании поставить боеприпасы с обедненным ураном на Украину. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мы уже привыкли к двуличной и лживой позиции государств западного блока, но крайне разочарованы тем, что представители Секретариата ООН также замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, - указала дипломат. - Призываем Секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании, которая должна нести ответственность за свои безрассудные действия".

  

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Великобритания
Россия
Украина
Компании
ООН
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