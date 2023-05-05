РФ призвала ООН осудить планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о разочаровании в том, что представители Секретариата ООН замалчивают негативные последствия применения таких боеприпасов

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия призывает Секретариат ООН открыто осудить намерения Великобритании поставить боеприпасы с обедненным ураном на Украину. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Мы уже привыкли к двуличной и лживой позиции государств западного блока, но крайне разочарованы тем, что представители Секретариата ООН также замалчивают очевидные негативные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, - указала дипломат. - Призываем Секретариат ООН открыто осудить планы Великобритании, которая должна нести ответственность за свои безрассудные действия".