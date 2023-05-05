SpaceX вывела на орбиту 14-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink

Вашингтон. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту очередную партию из 56 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 56 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Он стал 83-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 14-м с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.