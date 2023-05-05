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РИА Новости

Орнитолог объяснила, можно ли обучить орлов защите Кремля от дронов

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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Орнитолог прокомментировала идею создания эскадрильи орлов для охраны Кремля от дронов

В Госдуме предложили сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты Кремля от беспилотников. В эфире радио Sputnik эту инициативу прокомментировала орнитолог Лидия Каташук.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил создать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты Кремля и других важных объектов от беспилотных летательных аппаратов. Ранее в администрации президента РФ сообщили о попытке киевского режима нанести удар по резиденции Владимира Путина с помощью дронов.

В эфире радио Sputnik орнитолог Лидия Каташук отметила, что орлов действительно можно использовать для защиты каких-то объектов от дронов, но только в дневное время.

"Да, теоретически это возможно. Орлы всегда представляли и представляют опасность для беспилотников. Даже дикие орлы имеют мотивацию защищать свое личное пространство. Для мелких беспилотников хватило бы и соколов, а для аппаратов побольше подошли бы крупные орлы. Но орлы активны только днем. А беспилотники можно запускать и ночью. И филины здесь не спасут, потому что у них совершенно другая манера полета, другая манера атаки цели. То есть дневное время – да. Эта идея мне приходила в голову задолго до конфликта. Это очевидно для любого, кто хорошо знаком с птицами", – сказала Лидия Каташук.

По ее словам, обучить птицу атаковать беспилотник достаточно легко.

"Беспилотные летательные аппараты давно и широко используются для тренировки ловчих птиц. Вы найдете много видео из Западной Европы и США, где показано, как с помощью БПЛА птицу готовят к охоте. То есть птицы легко обучаются атаковать беспилотники. Подготовка заняла бы около месяца", – считает Лидия Каташук.

Орнитологическая служба ФСО защищает Кремль от ворон и других птиц, способных причинить вред архитектурным памятникам и помешать туристам. Сначала для этой цели использовались соколы, затем их заменили ястребами. Кроме того, в Кремле "служат" филин и сова. В российских правоохранительных органах ранее предлагали сбивать незаконно используемые дроны с помощью специально натасканных орлов.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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