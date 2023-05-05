Орнитолог объяснила, можно ли обучить орлов защите Кремля от дронов

Орнитолог прокомментировала идею создания эскадрильи орлов для охраны Кремля от дронов
В Госдуме предложили сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты Кремля от беспилотников. В эфире радио Sputnik эту инициативу прокомментировала орнитолог Лидия Каташук.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил создать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты Кремля и других важных объектов от беспилотных летательных аппаратов. Ранее в администрации президента РФ сообщили о попытке киевского режима нанести удар по резиденции Владимира Путина с помощью дронов.
В эфире радио Sputnik орнитолог Лидия Каташук отметила, что орлов действительно можно использовать для защиты каких-то объектов от дронов, но только в дневное время.
По ее словам, обучить птицу атаковать беспилотник достаточно легко.
Орнитологическая служба ФСО защищает Кремль от ворон и других птиц, способных причинить вред архитектурным памятникам и помешать туристам. Сначала для этой цели использовались соколы, затем их заменили ястребами. Кроме того, в Кремле "служат" филин и сова. В российских правоохранительных органах ранее предлагали сбивать незаконно используемые дроны с помощью специально натасканных орлов.