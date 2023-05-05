"Курганмашзавод" разработал динамическую защиту БМП для установки в полевых условиях СВО

Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области, 2022 год.

По данным разработчиков, оборудование снижает пробивную способность боеприпасов минимум в два-три раза

ТАСС, 4 мая. Единственное в России выпускающее боевые машины пехоты (БМП) предприятие - ПАО "Курганмашзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") - разработало навесные комплекты динамической защиты для БМП-3, которые за счет контрвзрыва снижают пробивную способность попавшего в машину снаряда. Ими можно оборудовать технику в полевых условиях СВО, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе завода.

"Разработаны навесные комплекты динамической защиты, которые за счет контрвзрыва снижают пробивную способность попавшего в машину снаряда. Оборудовать комплектами динамической защиты новые БМП-3 несложно. Кроме того, их легко устанавливать и на уже задействованные в СВО машины. Для этого разработаны инструкции, с помощью которых военные смогут дооборудовать технику в полевых условиях и тем самым повысить уровень ее защищенности", - рассказали в пресс-службе.

Установка комплексов активной защиты, создающих электромагнитные или кинетические помехи, ослабляет действие подлетающих к БМП ракет ПТУР, гранат РПГ и других боеприпасов как минимум в два-три раза.

Курганский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России и единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира.