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ТАСС

Боррель призвал не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, Евросоюз поддерживает Киев оружием, чтобы "Россия прекратила свои атаки и ушла" с Украины

БРЮССЕЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не использовать атаку БПЛА на Кремль для эскалации конфликта. Об этом он заявил в четверг в Брюсселе по прибытии на встречу министров по вопросам развития Евросоюза.

"Мы призываем РФ не использовать эту так называемую атаку как аргумент для дальнейшей эскалации конфликта, - сказал он. - Нас беспокоит, что это может привести к набору большего числа военных и новым атакам против Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину оружием, чтобы Россия прекратила свои атаки и ушла из Украины".

Боррель также заявил, что верит заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, что "Украина не атакует российскую территорию, а защищает свою землю".

В ночь на среду Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе российского лидера. Военные и спецслужбы оперативно вывели вражеские аппараты из строя. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. РФ оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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1 комментарий
№1
05.05.2023 13:41
Ну наглец больше сказать не-че-го. Уж он то явно был в курсе готовящегося теракта на Кремль.
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