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ТАСС

Китайский эксперт заявил о политическом значении атаки беспилотников на Кремль

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Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы
Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы.
Источник изображения: кадр из видео

По мнению директора Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци, основная цель этой акции - посеять панику в преддверии парада на Красной площади 9 мая

ШАНХАЙ, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Атаку на Кремль с помощью беспилотников следует рассматривать в качестве спланированной террористической акции, политический эффект от которой более значительный, чем военный. Такое мнение выразил в четверг корреспонденту ТАСС исполнительный директор Центра исследования России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Сунь Ци.

"Атака при помощи беспилотников на Кремль была совершена в очень важный период времени - накануне Дня Победы в России. А местом атаки была выбрана именно кремлевская резиденция [президента РФ Владимира] Путина. Сопоставление этих двух фактов позволяет рассматривать удар по Кремлю в качестве спланированной террористической атаки на столицу страны и попытки убийства главы государства. Политический эффект от этой акции больше, чем военный", - сказал эксперт.

По его словам, хотя пока точно не известно, какая страна или организация совершила это, у подозрений России в том, что это дело рук украинской стороны, есть свои основания. Эксперт напомнил, что это уже не первая атака на территории России с помощью беспилотников со стороны Украины. "Это свидетельствует о том, что украинские военные могут наносить удары по целям в Москве, все зависит от того, желает она [Украина] это делать или нет", - констатировал Сунь Ци.

"Независимо от того, какая страна совершила это, последствия будут серьезными. Это также не принесет никакой пользы процессу мирного урегулирования украинского конфликта, а лишь послужит дальнейшей эскалации", - указал он.

По мнению эксперта, основная цель этой акции - посеять панику в преддверии парада на Красной площади 9 мая. Сунь Ци также выразил убежденность в том, что Москва ответит на эту атаку. 

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