МИД России призвал мировое сообщество осудить попытку атаки на Кремль

МИД России призвал мировое сообщество осудить попытку киевского режима атаковать Кремль

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нет сомнений, что за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим, заявил МИД РФ, решительно осудив подобные попытки.

"Решительно осуждаем попытки террористических актов, совершенные ночью 3 мая против Московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов. Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.

МИД напомнил о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года, ударах по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, многочисленных диверсиях. "Теперь Москва. Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты", - отметили в министерстве. Там добавили, что тяжесть данного преступления усугубляется тем, что Московский Кремль является резиденцией главы российского государства.

"Особый цинизм действий неонацистской украинской власти состоит в том, что попытка покушения на Президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая, на котором будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны, проливавшие кровь в борьбе с нацизмом и фашизмом, в том числе на территории Украины", - добавили в МИД.

В дипведомстве отметили, что мировое сообщество должно осудить преступную выходку киевского режима. "Считаем, что мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима", - заявили в ведомстве.

В МИД уверены, что все виновные в атаке беспилотников на Кремль будут найдены. "Как известно, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту действий, направленных на устрашение населения, причинение ущерба и гибели людей в целях воздействия на принятие решений органами власти. Уверены, что все виновные будут найдены. Их ждет суровое и неотвратимое наказание", - заявили в МИД России.

"Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны", - подчеркнуло дипломатическое ведомство.