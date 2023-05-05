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ТАСС

Песков: реакция Путина на атаку беспилотников на Кремль была спокойной и собранной

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

По словам пресс-секретаря главы государства, обстановка в Кремле остается обычной и рабочей после инцидента с беспилотниками

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в сложных ситуациях всегда сохраняет спокойствие, такова была и его реакция на атаку беспилотников на Кремль, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло", - сказал представитель Кремля.

Обстановка в Кремле остается обычной и рабочей после инцидента с беспилотниками, заявил Песков.

"Обычная, рабочая обстановка. Все работают, все на своих местах", - сказал представитель Кремля.

Песков объяснил, почему сам не рассказал представителям СМИ об атаке дронов во время традиционного брифинга в первый половине дня в среду. "Вчера в это время, когда мы с вами говорили, еще проходила оперативная оценка и специальными службами, и так далее", - сообщил представитель Кремля. "Поэтому мы приняли решение потом отдельно выпустить сообщение [пресс-службы главы государства]", - уточнил он.

Как сообщали ранее в пресс-службе российского лидера, в ночь на среду Киев попытался с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента. Российские военные и спецслужбы оперативно вывели из строя два дрона, которые были нацелены на Кремль. Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Кремль расценивает это как спланированный теракт и покушение на президента. РФ оставляет за собой право принять такие ответные меры, какие сочтет нужными. 

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