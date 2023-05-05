Нидерланды заявили о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине

Глава МИД страны Вопке Хукстра отметил, что Амстердам окажет Киеву и гуманитарную помощь

ГААГА, 4 мая. /ТАСС/. Нидерланды продолжат оказывать Киеву военную поддержку и помощь в других сферах. Об этом заявил в четверг журналистам глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра перед выступлением в Гааге президента Украины Владимира Зеленского.

"Нидерланды продолжат поддержку Украины, в первую очередь вооружением, - отметил он. - Однако мы также продолжим оказывать гуманитарную помощь, помощь в привлечении виновных к ответственности и восстановлении страны".

Зеленский прибыл в Нидерланды в среду вечером. Программа его визита предусматривает, в частности, встречу с официальными лицами, посещение МУС.