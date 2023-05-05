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ТАСС

Командир "Ахмата" считает, что после контрнаступления ВСУ будет некем противостоять России

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Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

Говоря о примерных сроках, которые нужны для отброски ВСУ от границ ЛНР на безопасное расстояние, Апты Алаудинов отметил, что у российских сил нет необходимости делать рывки и отправлять бойцов на гибель

ЛУГАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Вооруженным силам Украины (ВСУ) после весеннего контрнаступления будет некем противостоять российским военным, считает помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов.

"О том, что противник готовит эти силы и средства, мы давно были в курсе. Я так думаю, что вот сейчас то, что они собрали в так называемое контрнаступление, - это последние крохи с Украины. В конечном итоге, когда мы уже перемелем это их контрнаступление, я думаю, что дальше им уже некого будет ни собирать, ни противопоставлять нам. Будем уже дальше потихоньку двигаться", - сказал ТАСС Алаудинов.

Говоря о примерных сроках, которые нужны для отброски ВСУ от границ ЛНР на безопасное расстояние, Алаудинов добавил, что у сил РФ нет необходимости делать рывки и отправлять бойцов на гибель. "Перед нами руководство такой задачи тоже не ставит. Мы потихоньку, планомерно делаем свою работу. Мой прогноз: вот эта эпопея с Украиной будет завершена в 2024 году. Примерно к августу-сентябрю", - добавил он.

25 апреля газета The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила, что украинские войска запланировали начать контрнаступление на южном направлении в мае. Как заявил в среду основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, наступление ВСУ фактически началось, активная фаза может быть в ближайшие дни. 

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