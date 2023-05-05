В Польше заговорили об опасных последствиях принятия Украины в НАТО

Подготовка к встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Do Rzeczy: расширение НАТО за счет Украины будет иметь негативные последствия для всех

Киев рассчитывает на то, что на саммите НАТО в Вильнюсе примут конкретные решения о вступлении Украины в альянс, пишет Do Rzeczy. Но это может плохо кончиться для его стран-членов. Например, привести к конфликту с Россией, считает автор статьи.

Обозреватель издания Do Rzeczy критикует идею полного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

С начала конфликта на Украине Киев требует применения к нему ускоренной процедуры вступления в НАТО. Однако пока страны Альянса и особенно США подходили к этому вопросу сдержанно.

11-12 июля 2023 года в Вильнюсе пройдет встреча глав государств и правительств НАТО. Киевские власти рассчитывают на то, что на этом мероприятии будут приняты конкретные решения о принятии Украины в Альянс.

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе и ожидает официального приглашения в Альянс. В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что НАТО должна принять политическое решение, которое либо определит график присоединения Украины непосредственно на саммите в Вильнюсе, либо пообещает представить его до конца 2023 года.

Важеха: это опасная идея

Идея расширения НАТО за счет принятия в эту организацию Украины имеет как сторонников, так и противников. Обозреватель издания Do Rzeczy Лукаш Важеха (Łukasz Warzecha) полагает, что принятие Киева в Альянс может иметь для него и для Польши весьма негативные последствия в виде конфликта с Россией.

"Украина в НАТО – это идея, чрезвычайно опасная для всей НАТО, а в особенности для Польши. В наших интересах не брать на себя обязательств, которые могут втянуть нас в конфликт с Россией", – написал Важеха в Twitter.

Получается, Украина навсегда обречена испытывать угрозу со стороны России? Как подчеркивает Важеха, после окончания конфликта Киев, скорее всего, получит определенные гарантии безопасности. Однако они не должны быть такими же, как те, которые полагаются членам НАТО.

"Возможно, какая-то форма мягких гарантий для Киева после окончания конфликта будет неизбежна, но это, конечно, не должно быть полноправным членством в НАТО", – пишет журналист в своем сообщении.