Украинцев сделали заложниками военкоматов

Вести.ua: для украинцев придумали статус "злостного уклониста"

Украинцев призывного возраста может ждать не только штраф, но и приговор суда за неявку в военкомат, пишет газета "Вести". При этом взыскание может прийти даже в том случае, если военнообязанный не получал повестку.

Повестки нет, штраф есть

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования. – Прим. ИноСМИ.) начали хитрить, рассказал "Вестям" адвокат Роман Симутин. Они подводят военнообязанных к уголовной ответственности за уклонение от призыва.

"За последнюю неделю ко мне обратилось более десятка человек, которым вынесено постановление по ст. 210-1 КУоАП „Нарушение законодательства о мобилизационной подготовке” и наложен штраф в размере 1700 гривен. И это при том, что большинство из них ни разу не получали повестки, хотя это является обязательным условием, ведь постановление может выноситься, только если вы поставили свою подпись о получении повестки", – говорит адвокат.

Один из молодых людей направил в военкомат обновленные учетные данные, так как он учится с 2020 года. И он это делает раз в год, как положено. И есть у него уведомление, что военкомат эти данные получил. Но недавно он узнает из "Дії", что его привлекли к административной ответственности и выписали штраф в 1700 гривен за то, что ему вручили повестку, и он в назначенный день и время не прибыл. Но при этом по факту никакой повестки не приходило, ее никто не вручал.

"То есть молодого человека не уведомили о том, что его привлекают к административной ответственности, как и о рассмотрении дела в суде. Вот и возникает вопрос, а чья же подпись стоит на повестке?!" – отмечает Роман Симутин.

Но фокус в том, что, если человек заплатит этот штраф, – значит, он фактически признает свою вину и согласится с правомерностью привлечения к ответственности. Но за первым штрафом может последовать и второй, если постановление вынесут в течение года, и сумма будет уже 5100 гривен. И уже после этого из ТЦК материалы пойдут в полицию, которая должна открыть уголовное производство за уклонение от мобилизации, ведь по этим документам считается, что вы дважды привлекались к административной ответственности. То есть приобрели страшный статус "злостный уклонист". И уже никто и не вспомнит, что в повестке никто не расписывался.

"Как узнать, что вынесли постановление и наложили штраф? ТЦК должен отправить вам копию постановления, но они этого не делают, хотя тщательно завозят пачки постановлений в исполнительную службу. Остается следить за Реестром исполнительных производств и в „Дії”, у кого она есть, потому что исполнители тоже не всегда отправляют копии. Но лучше обжаловать постановление ТЦК в суде и отменить, хотя суды их будут долго рассматривать. Сегодня в реестре вы не найдете ни единого решения об отмене подобных постановлений, суд сегодня не осмеливается отменять повестки ТЦК и затягивает эти дела. А в это время подобная схема запугивания набирает обороты, и уголовных производств будет все больше и больше", – говорит адвокат Роман Симутин.

Разбираться не торопятся

Как подчеркивает адвокат Петр Атаманюк, даже в такое непростое время нужно придерживаться буквы закона. ТЦК и СП имеют право налагать взыскание (другими словами – штрафовать) по трем статьям кодекса Украины об административных правонарушениях:

ст. 210. Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;

ст. 210-1. Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;

ст. 211. Порча военно-учетных документов или потеря их по неосторожности.

Чаще всего сейчас привлекают к административной ответственности именно за нарушение правил воинского учета, а это, например, неявка в ТЦК по вызову, несообщение об изменениях учетных данных, несвоевременная постановка на учет и т. д.

Все три статьи предусматривают единственное возможное наказание – штраф.

Представителями ТЦК и СП составляется протокол, в котором фиксируется суть допущенного нарушения. Протокол выдается или направляется по почте военнообязанному с уведомлением, когда и где будет рассматриваться административное дело.

"То есть сам факт составления протокола еще не означает привлечения к ответственности. Для рассмотрения дела приглашают и самого военнообязанного", – подчеркивает Петр Атаманюк.

В назначенный день и время руководитель ТЦК рассматривает дело, в том числе выслушивает военнообязанного, а в случае его отсутствия изучает его письменные объяснения, если они представлены. По результату рассмотрения, если руководитель приходит к выводу о наличии оснований для привлечения военнообязанного к ответственности, он выносит постановление, которым, кроме прочего, определен размер штрафа, вручает его военнообязанному или направляет по почте. Военнообязанный, который не согласен с постановлением, может обжаловать его в суде.

"Основанием для уплаты штрафа может быть только постановление, подписанное руководителем ТЦК и СП, о привлечении к административной ответственности", – отмечает адвокат.

Три штрафа из разных ТЦК

Как считает Роман Симутин, 99% военнообязанных заплатят штраф и не пойдут его обжаловать в суде, а это, по мнению юриста, большая ошибка. Потому что ситуации бывают разные, иногда даже не поддающиеся здравому смыслу. К примеру, военнообязанный стоял на учете в одном из ТЦК Киевской области, но переехал на постоянное место жительства в Черниговскую область. Он, как положено, встал на учет, прошел ВЛК в новом ТЦК. Но тут ему звонят из Киевской области и сообщают, что за неявку по повестке дважды ему уже выписали штраф в размере 5100 гривен. Он им объясняет, что он уже в другой области живет и там состоит на учете. Но парадокс в том, что он недавно узнал, что его новый ТЦК его тоже оштрафовал за якобы неявку по повестке на 1700 гривен. И так же поставил его перед фактом. При этом мужчина повестки в глаза не видел. Он намерен обжаловать данные постановления.

Как добавляет Петр Атаманюк, если человек нарушит правила военного учета трижды, это не значит, что он должен заплатить три штрафа. В ст. 36 КУоАП указано: "Если человек совершил несколько административных правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом), взыскание налагается в пределах санкции, установленной за более серьезное правонарушение из числа совершенных". К примеру, вы трижды нарушили правила воинского учета, и все три нарушения рассматриваются одновременно. Суммарный штраф не может превышать 1700 гривен.

Автор: Алла Дунина