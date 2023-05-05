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РИА Новости

В России кратно нарастили производство БМП-3

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Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

В России на фоне спецоперации кратно нарастили производство БМП-3

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") в разы нарастил производство боевых машин пехоты БМП-3, а также существенно увеличил ремонтные мощности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Курганмашзавод" отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год. Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке "Курганмашзавода", специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д", — говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, в ближайшее время армии отгрузят очередную партию отремонтированных машин. Изделия восстанавливаются до полного эксплуатационного ресурса, заменяются основные узлы и агрегаты.

"Предприятия "Ростеха" вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. "Курганмашзавод" отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Существенно увеличен штат завода — если в прошлом году на работу приняты более тысячи человек, то в первом квартале текущего года — уже почти 1,2 тысячи", — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Кроме того, переданный под управление "Курганмашзавода" 144-й бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге также активно включился в процесс восстановления техники для ВДВ.

БМП-3 — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава, огневой поддержки уничтожения противотанковых средств и легкобронированной техники. Стоит на вооружении армии с 1987 года.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
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2 комментария
№1
05.05.2023 09:08
Разработана современная модификация БМП-3М Манул, с десантным отделением на 8 человек, с задней аппарелью для безопасной посадки и высадки десанта, для чего МО продолжает заказывать эти уродливые    
  БМП - 3 в которых десантникам в бронежилетами и полной боевой экипировке приходится лазить через двигатель чтобы попасть в десантное отделение....???

Этим "реформаторам" хоть триллион долларов в год выдавайте на перевооружение армии, они закупят самое дерьмо, а оставшиеся средства разворуют....
Тут нужен руководитель как Сталин, сказал будем массово строить Т-34 и танковые  заводы стали строить Т-34, кто не выполнил приказ,  тот поехал на Колыму строить железную дорогу...
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№2
05.05.2023 09:53
Цитата, штурм сообщ. №1
Тут нужен руководитель как Сталин, сказал будем массово строить Т-34 и танковые  заводы стали строить Т-34, кто не выполнил приказ,  тот поехал на Колыму строить железную дорогу...
в т-34 в силу простого производства смогли многие заводы, потому и наклепали массово. И все модернизации проходили только для увеличения огневой мощи и удешевления производства. Перестроить производство бмп-3 на версию бмп-3м видимо нет времени. Чего нужно для бмп-3 так комплекты динамической защиты. Их вообще производит другое предприятие.
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