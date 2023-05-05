В России кратно нарастили производство БМП-3

В России на фоне спецоперации кратно нарастили производство БМП-3

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") в разы нарастил производство боевых машин пехоты БМП-3, а также существенно увеличил ремонтные мощности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Курганмашзавод" отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год. Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке "Курганмашзавода", специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д", — говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, в ближайшее время армии отгрузят очередную партию отремонтированных машин. Изделия восстанавливаются до полного эксплуатационного ресурса, заменяются основные узлы и агрегаты.

"Предприятия "Ростеха" вышли на впечатляющие темпы производства вооружений и военной техники. "Курганмашзавод" отгружает боевые машины пехоты практически ежемесячно, объемы поставок растут. Существенно увеличен штат завода — если в прошлом году на работу приняты более тысячи человек, то в первом квартале текущего года — уже почти 1,2 тысячи", — приводит пресс-служба слова индустриального директора комплекса вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Кроме того, переданный под управление "Курганмашзавода" 144-й бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге также активно включился в процесс восстановления техники для ВДВ.

БМП-3 — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава, огневой поддержки уничтожения противотанковых средств и легкобронированной техники. Стоит на вооружении армии с 1987 года.