Ростех за первый квартал 2023 года поставил МО РФ столько же БМП, сколько за весь 2019 год

В рамках гособоронзаказа военному ведомству отгрузили новую партию БМП-3

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курганмашзавод (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в первом квартале текущего года поставил Минобороны РФ столько же боевых машин пехоты, сколько за весь 2019 год. Как сообщили в четверг в Ростехе, в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) военному ведомству отгружена новая партия БМП-3.

"Курганмашзавод (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") отгрузил новую партию БМП-3 в рамках выполнения гособоронзаказа. За первый квартал текущего года предприятие поставило боевых машин пехоты столько же, сколько за весь 2019 год. Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке Курганмашзавода, специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д", - сообщили в госкорпорации.

Как отметили в Ростехе, в ближайшее время состоится очередная отгрузка отремонтированных машин. Изделия восстанавливаются до полного эксплуатационного ресурса, на большинстве из них заменяются основные узлы и агрегаты.

По словам индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, в первом квартале текущего года на работу на КМЗ принято уже почти 1,2 тыс. человек, тогда как в прошлом году на работу приняты более 1 тыс. человек. "Чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, организованы опережающие поставки металла, узлов и компонентов контрагентами", - добавил он.

Кроме того, добавили в госкорпорации, переданный под управление КМЗ 144-й бронетанковый ремонтный завод в Екатеринбурге также начал активно принимать участие в восстановлении техники для Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель - КМЗ. Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм (с возможностью запуска управляемых ракет) и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 тонны, скорость по шоссе - 70 км/ч. Состоит на вооружении с 1987 года.