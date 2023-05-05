Замминистра обороны Александр Фомин провел брифинг для военных атташе дружественных стран

ЦАМТО, 4 мая. В Минобороны России 3 мая был проведен брифинг заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина для военных атташе дружественных стран.

На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе, а также совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий с участием военно-воздушных сил государств, не обладающих ядерным оружием.

А.Фомин особо подчеркнул, что российские требования о прекращении подобной практики и выводу американского ядерного оружия на национальную территорию Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО были отвергнуты.

В ходе брифинга также были разъяснены причины принятого решения о дополнительных шагах по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.