Франция сообщила, что работает над новым пакетом помощи Украине

По словам главы МИД страны Катрин Колонна, он может включать вооружение

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Франция ведет работу с Украиной по новому пакету помощи, который может включать вооружение. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире радиостанции France Info.

"Мы направляем Украине то, что ей необходимо, - сказала Колонна. - Мы уже передали Киеву артиллерийские установки, средства ПВО, боеприпасы и бронемашины". "В настоящий момент мы работаем над новым пакетом помощи", - добавила она.

Колонна подчеркнула, что "необходимо продолжать помогать Украине защищаться".

К настоящему моменту Франция направила Украине самоходные артиллерийские установки Caesar и две батареи зенитных комплексов Crotale. Париж также передал Киеву бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan и переносные зенитные ракетные комплексы Mistral.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поставки вооружений Киеву должны отвечать нескольким условиям, в том числе не вести к эскалации и не наносить ущерб обороноспособности республики.