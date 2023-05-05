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Интерфакс-АВН

Алиев анонсировал встречу глав МИД Азербайджана и Армении в мае в России

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Азербайджана

Баку. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что следующий раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении должен состояться в мае в России.

"Следующий раунд переговоров между министрами (иностранных дел - ИФ) должен состояться в этом месяце в России", - сказал Алиев на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше.

Текст выступления Алиева публикуют официальные СМИ Азербайджана.

Президент также отметил, что лучшим способом достижения соглашения являются прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией, "без каких-либо посредников, фасилитаторов и помех".

"Считаю, что прямые переговоры между двумя странами будут более полезными и нужными. Думаю, нам следует и дальше двигаться в этом направлении, если, конечно, Армения также готова к этому", - отметил глава государства.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
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