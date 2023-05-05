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ВВС США заменят разведывательные U-2 и RQ-4 спутниками

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Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют отказаться от высотных самолетов-разведчиков U-2 и разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-4 в пользу спутников. Об этом пишет Defense News.

Издание ссылается на проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2024 финансовый год, в котором отмечается, что U-2 и RQ-4 будут заменены спутниками, способными предоставлять аналогичные изображения земной поверхности.

Списать беспилотники планируется в 2024-м, модернизация самолетов прекратится после сентября 2025-го, избавятся от U-2 в 2026-м.

Издание напоминает, что в настоящее время ВВС США располагают 27 единицами U-2, которые, помимо основных задач, используются в качестве испытательных стендов для отработки современных технологий разведки и связи.

В июле журнал The National Interest написал, что высотный самолет-разведчик U-2 лишили пленочной камеры Optical Bar Camera (OBC).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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