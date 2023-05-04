CubusFX отзывы: обзор платформы брокера

CubusFX – не совсем типичная брокерская компания. Особенность CubusFX состоит в том, что его структура работы больше схожа с моделью аналитического центра, чем со стандартной брокерской организацией. Для клиентов это выливается, в том числе, в наличие сервиса готовых рекомендаций, детальнее о котором будет рассказано ниже. И все это хорошо, но в первую очередь пользователи задаются вопросом – выводятся ли тут деньги? Ведь если с этим есть проблемы, то зачем тратить время? Вопрос важный, а легко найти ответ на него можно в отзывах о CubusFX. Изучив их содержание, можно без труда понять, честно ли работает брокер.

Отзывы о CubusFX: платит или нет?

Рассматриваемая компания давно и с успехом представлена в РФ. Поэтому недостатка отзывов о CubusFX на просторах Рунета не наблюдается. Найти их можно на веб-страницах разных тематических форумов и сайтов, а также в сообществах ВК и ОК и в блогах популярных веб-платформ:

Пользователю достаточно потратить несколько минут для поиска и изучения отзывов о CubusFX, чтобы удостовериться – снятие денег осуществляют четко и без неприятных проволочек. Свидетельств нарушения регламента сообщения пользователей не содержат. Так что сомнения касательно платежеспособности можно откинуть.

На что еще обратить внимание? Тут все просто. Отзывы о CubusFX демонстрируют частое упоминание о торговле по сигналам. И даже называются имена хороших аналитиков.

Аналитический отдел

Традиционные брокеры играют роль посредников. Своей задачей они видят создание среды, где розничным трейдерам будет комфортно отправлять заявки в межбанковскую электронную систему (ECN). И там эти приказы исполняются об отложенные ордера крупных провайдеров ликвидности. Эту миссию принимают на себя известные банковские учреждения. К примеру, такие, как Barclays и Morgan Stanley, JPMorgan и Deutsche Bank, Credit Suisse и т. д.

И у честно работающей брокерской организации отсутствует конфликт интересов с клиентами. А это само по себе залог успешных и долгосрочных отношений. Более того, брокеру выгодно, если торгующие у него розничные трейдеры зарабатывают. Поскольку это мотивирует их и дальше активно работать. А CubusFX с каждой их сделки тоже получает прибыль в виде комиссий и спредов.

Но новички часто бросаются в рынок, как в омут, оказываясь на практике совершенно неготовыми к трейдингу. В результате допускается серия таких глупейших ошибок, как:

торговля без стопов;

завышение лота;

переторговка;

усреднение;

тильт.

Чтобы уберечь пользователей от негативного опыта и помочь им найти свой путь в трейдинге, CubusFX организовал функционирование аналитического отдела. И здесь трудятся настоящие профессионалы. Они целыми днями проводят анализ финансовых активов, используя годы теоретической и практической подготовки.

Наличие такого отдела делает CubusFX не столько традиционным брокером, сколько инвестиционно-аналитической компанией. И сотрудничество с ней выливается в конкретные преимущества. Оценить их позволит знакомство с сервисом сигналов и обучением.

Торговые рекомендации

Важно понимать – CubusFX превратился в аналитический центр, имея понятную мотивацию. Брокер и сам инвестирует, а потому нуждается в труде профессионалов. При этом он делится их результатами с клиентами, поскольку ему это банально выгодно. Ведь тогда растет суммарный объем торгов компании, а вместе с ней и общая величина получаемой прибыли.

Плюс клиенты получают возможность постепенно приумножать свой капитал, а не терять деньги, так и не разобравшись, как же нужно действовать. Для лучшего знакомства с тем, что собой представляют рекомендации, достаточно ознакомиться с кратким FAQ:

Как приступить к использованию сигналов? Нужно лишь зарегистрироваться и внести на баланс минимум 130 USD. Рекомендации доступны сразу? Нет. После создания аккаунта следует обратиться к личному менеджеру. Он проведет краткий инструктаж, чтобы убедиться – клиент понимает, как соблюдать элементарные правила безопасности. И не станет делать All-in в каждой сделке. Как подается сигнал? Аналитик компании в ходе личного общения рассказывает, где открывать позицию и как ее сопровождать. На какие суммы прибыли стоит рассчитывать? Пользователи в отзывах о CubusFX с удовольствием делятся результатами. Да, размеры депозитов разные. Но зато инвесторы обычно указывают размер дохода и в процентном отображении. Получается, что даже в не самый успешный месяц депо увеличивается на 8-12%. Если же месяц выдастся хорошим, то доходность может быть и в несколько раз выше.

Рассмотрев алгоритм торговли по сигналам, следует признать, что никаких подводных камней тут не наблюдается. Напротив, все максимально прозрачно. Естественно, убытки в моменте будут. Без этого в трейдинге, к сожалению, никуда. Однако, сохраняя правильный мани-менеджмент, на дистанции инвесторы остаются с хорошим плюсом. Если на счету $10000 и в 1 сделке риск 1%, то даже после 100 стопов подряд на счету останется более $3600. Ну а винрейт опытных трейдеров не опускается ниже 40-50%. Причем размер тейка в 2-3 раза выше величины стопа. Нетрудно подсчитать – математическое ожидание очень даже положительное!

Обучение в CubusFX

Если возникнет желание самим научиться торговать, как профессионалы, то CubusFX поможет и с этим. Для этого функционирует программа обучения. В ходе ее прохождения ученик вместе с экспертом 1 на 1 будут анализировать рынки и учиться на практике прогнозировать ценовое движение.

Во время освоения трейдинга эксперт будет делиться своим видением и составлять прогнозы. А это позволяет каждому:

Увидеть, как действуют профи. Убедиться, что аналитик CubusFX знает свое дело и дает точные прогнозы. Получить первую прибыль, повторя за профессионалом его действия. И если посмотреть отзывы о CubusFX, то люди крайне довольны программой подготовки и выходят на стабильный плюс после окончания обучения.

Условия для торговли

Минимальное депо: от 130 долларов. Валюта аккаунта: USD. Комиссионные за лот: нет. Спред: плавающая величина. Исполнение ордеров: по рынку. Минимальный объем сделки: 0.1 лот. Максимальное плечо: 1:200 (Форекс). Доступные активы: криптовалюты и фондовые индексы, валюты и акции, энергетические носители и металлы.

Заключение

Изучив отзывы о CubusFX, любой человек легко удостовериться – здесь честно выплачивают прибыли и создали очень комфортную среду для трансформации из теряющего новичка в стабильно зарабатывающего трейдера. При этом установлен весьма скромный порог входа, что делает брокера доступным для всех желающих. И потому сегодня у человека, который еще не зарабатывает тут, просто не может быть никаких оправданий.