ВВС Дании получили очередной истребитель F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 4 мая. Минобороны Дании объявило о прибытии 1 мая с предприятия корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) на авиабазу ВВС США Льюк (шт.Аризона) седьмого заказанного истребителя F-35A "Лайтнинг-2".

Седьмой самолет, как и предыдущие шесть, был принят специалистами, направленными на предприятие Lockheed Martin Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании FMI.

До конца лета самолет с бортовым номером "L-007" будет применяться на базе в США для обучения личного состава ВВС Дании, наряду с 6 ранее полученными истребителями, после чего до конца года будет передислоцирован в Данию. Он станет одним из первых F-35, приземлившихся на авиабазе Скридструп.

Визуально седьмой истребитель немного отличается от остальных шести. Поскольку он будет применяться в Дании, на его хвостовом оперении нанесен символ 727-й эскадрильи с изображением молота Тора.

Как сообщал ЦАМТО, в программе разработки самолета F-35 Joint Strike Fighter Дания принимает участие с 1997 года. По результатам проведенной в течение 2013-2016 гг. оценки 12 мая 2016 года правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для замены F-16 ВВС страны не менее 27 новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2". В 2017 году парламент Дании одобрил законопроект об ассигнованиях на F-35, охватывающий все элементы программы до 2026 года. Как планируется, ВВС Дании получит 27 новых F-35 в период с 2021 по 2026 гг.

Первый F-35A был передан ВС Дании на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) 7 апреля 2021 года. Пятый и шестой самолеты были приняты в июле 2022 года. Первоначально датские истребители F-35 будут находиться на военно-воздушной базе "Льюк" (шт.Аризона) в США, где планируется осуществлять подготовку личного состава датских ВВС.

Планируется, что в Данию первые F-35A прибудут в 2023 году. Они будут размещены на авиабазе Скридструп, где сейчас ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры. Ожидается, что применение по назначению F-35 ВВС Дании начнется с 2027 года. Как планируется, в Дании будет эксплуатироваться 21 закупленный самолет, а еще шесть будут размещены в США для подготовки личного состава.

В боевом составе ВВС Дании на текущий момент состоят 30 истребителей F-16, эксплуатирующихся с 1980 года. Устаревшие самолеты должны быть постепенно сняты с вооружения к 2024 году.