Корабли Севфлота выполнили стрельбы по морским и воздушным целям на учениях в Белом море

В маневрах приняли участие малые противолодочные корабли "Онега" и "Нарьян-Мар"

МУРМАНСК, 4 мая. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли (МПК) Северного флота "Онега" и "Нарьян-Мар" провели учения в Белом море с артиллерийскими стрельбами по морским, береговым и воздушным целям, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Экипажи малых противолодочных кораблей "Онега" и "Нарьян-Мар" в рамках плановой учебы выполнили комплекс боевых упражнений в морских полигонах в Белом море. Одним из основных мероприятий на выходе в море стало проведение артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям", - говорится в сообщении.

Моряки-североморцы отработали ведение боя с кораблем противника и осуществили поражение береговых мишеней с различных дистанций. Экипаж "Онеги" также провел учение по противовоздушной обороне корабля в море, отразив с помощью артиллерии атаки с воздуха.

"После выполнения артиллерийских стрельб моряки-противолодочники Беломорской военно-морской базы Северного флота форсировали условное минное заграждение с проведением стрельбы по плавающей мине комплексом АК-630. Также экипажи МПК отработали комплекс мероприятий по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, включавший практическое гранатометание и стрельбу из стационарных и ручных гранатометов", - добавили в пресс-службе флота.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 "Альбатрос" имеют на вооружении артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для охраны водного района пунктов базирования сил флота, поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.