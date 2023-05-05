НАТО меняет планы: на своей земле альянс воевать с Россией не собирается

Die Welt: в НАТО принята новая стратегия, по которой воевать с Россией надо на ее земле

Натовские стратеги пошли на встречу членам альянса — Польше и странам Прибалтики, пишет публицист русофобской направленности в немецкой Welt. Эти страны не хотят воевать с Россией на своей территории. Они требуют встретить противника на границе и дальше воевать уже в России. НАТО прислушалась.

Действия России в отношении Украины с пугающей ясностью показали , что оборонительные концепции НАТО больше не работают. Эксперты требуют радикального переосмысления во многих сферах, формируется новая концепция, о которой и пойдет речь в этой статье. Востребована и переоценка, новый взгляд на якобы отсталые российские системы вооружения.

Военная кампания 2022-2023 года вызвала шок на Западе. Она не только показала, что большая и продолжительная "наземная" война в Европе возможна. События показали, что оборонительная стратегия НАТО имеет множество недостатков. Поэтому прошлым летом главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи (Christopher Cavoli) получил от стран-членов задание кардинально переработать стратегию альянса. В особенности это касается оборонительных концепций для прифронтовых государств, то есть для натовских соседей России. <…>

На границе с Россией — ни шагу назад

Если раньше допускалось хотя бы временное преимущество России, то теперь Польша и прибалтийские государств ни в коем случае не хотят, чтобы их гражданам в случае нападения России хоть какое-то время пришлось пожить под российской оккупацией.

Однако это требование диаметрально противоположно прежнему планированию НАТО. Это планирование базировалось на "устрашении возмездием" и исходило из того, что некоторое количество войск НАТО и национальные армии на восточной границе альянса в случае конфликта в первый момент будут разбиты Россией. И лишь затем партнеры поспешат прибалтам и полякам на помощь, чтобы отвоевать их занятые российскими войсками в первые дни боев области.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года. Источник: © AP Photo / Efrem Lukatsky

До сих пор размещенные в этих странах войска альянса, в особенности американцы, находились там скорее для подстраховки национальных армий. Второй функцией этих войск было устрашение противника. Сам факт нахождения натовских батальонов у границ России должен был сигнализировать потенциальным агрессорам, что нападение на одну страну НАТО действительно вызовет реакцию всего альянса. Однако сейчас эта так называемая "стратегия сдерживания" утратила свою состоятельность.

Поэтому партнеры на восточном фланге настаивают на новой стратегии, согласно которой альянс должен будет с самого начала противодействовать занятию русскими хотя бы клочка территории НАТО. Это потребует долговременного размещения крупных контингентов НАТО на восточной границе. "Больше не будет дебатов о том, какое количество войск может быть излишним. Сейчас речь только о том, сколько войск будет достаточно", – сказала в интервью газете New York Times Камилла Гранд (Camille Grand), занимавшая до последнего времени в НАТО пост руководителя отдела инвестиций в оборону и работающая сегодня в Европейском совете по международным отношениям.

Государства Центральной и Восточной Европы настаивают на том, "чтобы в случае войны с Россией мы не только занимались устрашением, обещая отвоевать захваченные вначале конфликта территории, но и защищали каждый дюйм территории НАТО, – сказала Гранд. – Партнеры на восточном фланге не хотят мириться с тем, что им придется несколько месяцев прожить под российской оккупацией, пока не подоспеют наши танки-освободители".

Помимо этого, в альянсе осознали, что располагают недостаточным количеством средств противовоздушной обороны, чтобы защитить все население Европы, в случае, если Россия будет систематически нарушать международное право и целенаправленно наносить удары по гражданским объектам.

"Россия дала ясно понять, что может использовать ракеты стоимостью в миллионы долларов для ударов по жилым домам, торговым центрам и объектам энергоснабжения. Это создает необходимость в случае войны защищать сотни миллионов граждан Европы, а не только Рамштайн или Штутгарт, Данциг или Бремерхафен. Теперь мы должны защищать не только стратегически важные объекты, – сказал Бен Ходжес (Ben Hodges), бывший главнокомандующий американских войск в Европе, в интервью газете Welt. – А значит, нам необходимо иметь огромное количество зенитных ракет, а также систем, с помощью которых можно будет сбивать сотни дронов".

Дорогостоящего высокоточного оружия недостаточно

За последние 14 месяцев пришлось отказаться от многих прежних представлений. Так, например, больше недостаточно считать только солдат и системы вооружений, чтобы определить военную силу какой-либо страны. Подготовка солдат, их моральное состояние и культура руководства войсками играют теперь огромную роль. Ведь именно они позволили Украине продержаться намного дольше, чем предполагали эксперты.

Обороноспособность начинается задолго до конфликта, это стало понятно теперь. Украина показала следующее, и об этом говорится в докладе американских экспертов: "Очень важны подготовка, логистика и промышленные производственные мощности. Это – основные компоненты, необходимые для поддержания боеспособности вооруженных сил", – говорится в одном из докладов аналитического центра Atlantic Council*. (Деятельность этой организации в России признана нежелательной – прим. ИноСМИ.) Так, например, оказалось, что нельзя выиграть, пользуясь только дорогим и поэтому имеющимся лишь в ограниченном количестве высокоточным оружием".

"Эта война продемонстрировала, насколько важен как огонь из высокоточного оружия, так и массированный огонь из более простых систем вооружения, – говорится далее в докладе. – Артиллерийские орудия играют центральную роль, и на сегодняшний день они произвели приблизительно два миллиона залпов". Наличие промышленных мощностей для производства боеприпасов и запчастей, а также целых систем вооружения для замены выбывших станет решающим признаком обороноспособности страны, – считают эксперты из Atlantic Council*.

То, что у Запада нет достаточного количества боеприпасов и производственных мощностей, способных произвести новые боеприпасы взамен истраченных, стало одним из самых горьких уроков этого года. "Увидев, сколько боеприпасов расходуется в современной войне, мы должны будем на основе нынешнего опыта определить, сколько ресурсов нам понадобится, чтобы обеспечить устрашение, – считает экс-генерал Ходжес. – Если потенциальный противник увидит, что мы располагаем боеприпасами всего на три-четыре недели, он нас пугаться не будет".

Количество имеет значение

Рафаэль Коэн (Raphael S. Cohen) и Джан Джентиле (Gian Gentile) из Rand Corporation написали в журнале Foreign Policy, что это было ошибкой – концентрировать в последние годы внимание прежде всего на дорогом высокоточном оружии. "Самый важный урок войны на Украине состоит в том, что принцип ‘много и дешево’ может работать лучше, чем принцип ‘изысканно и дорого’, – пишут они. – Действительно, использование Россией относительно небольшого количества такого чудо-оружия, как гиперзвуковые ракеты, особых результатов не принесло. Зато ход военных действий показал, что именно количество, пусть и не самых современных вооружений, - именно количество имеет значение…"

Но это не значит, что продвинутые системы вооружения, такие как зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams или Leopard, не могут сослужить хорошую службу. "Но в данный момент ситуация показывает, что именно количество вооружения определяет исход боя, а не специфические системы вооружения". Они лишь тогда будут иметь решающее значение, когда будут иметься в достаточном количестве.

"Огромную роль обрели дроны. Конечно, они существовали и ранее, но их не использовали в таком массовом порядке, как сейчас, – считает Ходжес. "Обе стороны успешно применяли дроны – и в виде дронов-камикадзе, и в виде дронов-разведчиков или дронов-бомбардировщиков. Нам нужно научиться действовать в пространстве, где все время что-то кружится в воздухе".

Речь идет как о больших военных супердронах, так и об обычных моделях, которые можно купить в магазинах электроники или в Интернете. Последние используются украинцами для разведки и целенаведения или перестраиваются таким образом, что они могут сбрасывать бомбы над окопами и вражескими транспортными средствами.

Тут также напрашивается вопрос, не лучше ли иметь много дешевых дронов, чем небольшое количество дорогих высокотехнологичных. Так, например, используемые Россией дешевые дроны-камикадзе из Ирана нанесли значительный ущерб Украине, кроме того, их приходилось сбивать зенитными ракетами, во много раз превосходящими иранские дроны по цене.

Кроме того, стало понятно, насколько важна разведка, если требуется определить местонахождение вражеских позиций и целей для артиллерии, найти слабые места у противника и распознать его тактические планы. И в этой сфере произошла революция. "Слияние гражданской и военной разведки и получение информации из разных сфер стало в прошлом году значимым военным фактором", – написал бывший австралийский генерал и военный эксперт Мик Райан (Mick Ryan).

Об этом свидетельствуют спутники Starlink на украинской стороне, играющие важную роль в разведке и внутривойсковом обмене информацией. То же самое относится к изображениям, получаемым гражданскими спутниками. Новым является и то, что государства и их спецслужбы больше не обладают эксклюзивным доступом к разведывательной информации.

НАТО довооружается

Сейчас есть целый сонм профессионалов и любителей, которые с помощью изображений из социальных сетей и со спутников занимаются геолокацией и таким образом дают довольно точное представление о происходящем на фронте. То есть эта война носит более публичный характер, чем раньше, и военные должны с этим мириться.

Сейчас предпринимаются первые корректировки с целью повысить обороноспособность Запада. Так, в будущем главнокомандующему войсками НАТО будет подчинено значительно большее количество солдат, что даст ему возможность быстро и координированно реагировать на возможное нападение.

Происходит усиление многонациональных боевых групп, их численность предполагается довести до бригады. Более 300 тысяч солдат НАТО должны находиться в повышенной боевой готовности на случай возникновения кризиса. Боеприпасы и системы вооружения располагают ближе к возможному фронту, чтобы в случае войны перемещать по Европе к фронту только войска, а не все их снаряжение и технику.

Клеменс Вергин (Clemens Wergin)

*Деятельность этой организации признана в России нежелательной