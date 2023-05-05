Космонавты завершили продлившийся более семи часов выход в открытый космос

Во время внекорабельной деятельности на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" они перенесли шлюзовую камеру

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС на МКС, завершили выход в открытый космос, следует из трансляции Роскосмоса.

Космонавты вышли в открытый космос в 23:01 мск в среду. Они провели в открытом космосе 7 часов 10 минут. В ходе внекорабельной деятельности (ВКД) на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" была перенесена шлюзовая камера, предназначенная для работы с целевыми нагрузками. Перенос осуществлялся с помощью манипулятора ERA, которым с борта станции управлял космонавт Андрей Федяев. Прокопьев и Петелин, находившиеся снаружи станции, предварительно подготовили шлюзовую камеру к переносу, а затем проверили состояние радиатора-теплообменника, установленного на МЛМ 19 апреля в рамках предыдущей ВКД.

Манипулятор не смог с первой попытки присоединить шлюзовую камеру к модулю из-за "рассогласования плоскостей стыковочных агрегатов". "Заметно перекосило ее (камеру - прим. ТАСС)", - описал ситуацию спецкор ТАСС. По рекомендации специалистов с Земли Федяев перевел манипулятор ERA в режим податливости, что позволило Прокопьеву и Петелину вручную поправить положение камеры и присоединить ее к МЛМ "Наука". После этого космонавты подключили шлюзовую камеру к модулю.

Для Прокопьева, облаченного в скафандр "Орлан-МКС" № 5 с красными лампасами, этот выход стал пятым в космической карьере, для Петелина, который работал в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами, - третьим.

В ходе внекорабельной деятельности специалисты несколько раз давали космонавтам отдохнуть и восстановить силы, поскольку значительная часть проделанных работ была связана с мелкой моторикой.

Спустя час после начала ВКД Прокопьев обратил внимание на появившуюся из-за горизонта Луну. Естественный спутник Земли в этот момент также было видно на трансляции.

Когда МКС пролетала над Ближним Востоком, на частоте переговоров была слышна неразборчивая речь одного из жителей региона.

Одной из заключительных задач космонавтов было выбросить в открытый космос укладку с отходами, накопившимися за последние несколько выходов. Мусор от станции оттолкнул Прокопьев в согласованном с Землей направлении и с заданной скоростью, чтобы траектории полета укладки и МКС не пересекались. Ожидается, что отходы в ближайшее время сгорят в атмосфере.

Прежде чем вернуться на борт станции, космонавты провели инвентаризацию инструментов и проверили свои скафандры на предмет загрязнений.