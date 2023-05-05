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РИА Новости

"Бастион" ТОФ уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"

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Береговой ракетный комплекс "Бастион" ТОФ
Береговой ракетный комплекс "Бастион" ТОФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

БРК "Бастион" Тихоокеанского флота уничтожил на Курилах десантный корабль "противника"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая – РИА Новости. Десантный корабль условного противника уничтожили расчеты БРК "Бастион" Тихоокеанского флота в ходе тренировки на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"На острове Парамушир Курильской гряды расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота уничтожили десантный корабль условного противника в рамках плановой тренировки", - говорится в сообщении ведомства.

По замыслу мероприятия корабль условного противника приблизился к территориальным водам РФ для последующей высадки морского десанта на один из Курильских островов. Ракетчики своевременно обнаружили морскую цель и приступили к слежению за надводной обстановкой. Убедившись в агрессивных намерениях со стороны десантного корабля условного противника расчеты БРК "Бастион" отработали полный алгоритм выполнения ракетной стрельбы уничтожив надводную цель.

"Вражеский" корабль на тренировке был сымитирован электронным способом. Фактических пусков ракет не производилось", - уточняет пресс-служба ВВО.

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