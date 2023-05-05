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Пентагон решил закупить и произвести комплексы Javelin

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Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox

Американские компании Lockheed Martin и Raytheon подписали контракт с Пентагоном на закупку и производство противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии (Сухопутных войск) США.

Компании решили закупать и производить комплексы для США и международных заказчиков. Общая сумма контрактов составляет 7,2 миллиарда долларов. «Контракт с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством на 2023-2026 финансовые годы», — уточняется в соглашении.

Ранее стало известно, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли проблемы с техническим обслуживанием ракетных установок Javelin. Они сложнее в использовании, чем другие виды переносных ракет. Так, для их работы необходимы батареи и аргоновый охлаждающий агент. В комплект также входит 258-страничное руководство пользователя.

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
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