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ТАСС

На Урале для ударов по противнику в глубине фронта разработали FPV-дрон "Упырь"

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Кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком
Кадры воздушного боя между российским и украинским дронами под Донецком.
Источник изображения: РИА Новости

Представитель предприятия-производителя пояснил, что первая партия прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. FPV-дрон (first-person view, "вид от первого лица") "Упырь" разработан в Свердловской области, он предназначен для ударов в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия, частично созданная с использованием 3D-принтеров, прошла испытания в зоне боевых действий, сообщил ТАСС в четверг представитель предприятия-производителя.

"Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным и невыносимым. Другая приоритетная цель - танки работающие по нам с закрытых огневых позиций, которые прячутся от наших расчетов ПТУР (противотанковых управляемых ракет - прим. ТАСС) за складками местности, дрон сможет найти такую цель и также поразить пикированием с высоты", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дрон может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно на фронте из эпоксидного клея и дроби. Тактико-технические характеристики дрона производитель предпочел "оставить сюрпризом для ВСУ". "Первая партия прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции, дроны показали себя хорошо, сейчас вносим изменения в базовые станции, которые ретранслируют сигнал для дрона. Их мы также производим самостоятельно. Следующая партия уже будет с учетом обратной связи от военных", - добавил производитель.

"Сложно ответить на вопрос, чем мы выделяемся на фоне других российских разработок, так как команд, которые разрабатывают подобные машины, крайне мало на нашу огромную страну. Конкретно мы в данную минуту решаем задачу полного импортозамещения видеопередатчиков, которые используются в FPV-дронах, они китайского производства и потихоньку уходят в зону дефицита", - сказал собеседник агентства.

Производитель добавил, что часть деталей для дрона сделана при помощи 3D-принтеров. "На принтере мы сейчас делаем антенны, частично элементы корпуса. Лучи (составная часть рамы. - прим. ТАСС) режем на станках ЧПУ (числовое программное управление) из стеклотекстолита, основные элементы корпуса отливаются нами технологией термопласта под давлением", - рассказал он.

По его словам, пока производство работает в интересах нескольких подразделений. "Проект полностью некоммерческий, никаких грантов мы не получали, все средства собраны подписчиками Telegram-каналов, в том числе Александр Коца, Андрея Медведева, Сергея Шилова и Александра Харченко, Влада Лобаева, Дмитрия Конаныхина, Максима Каскада, Даниила Безсонова и Евгения Поддубного. А администраторы Telegram-канала "Старше Эдды" помимо сбора средств также отвечали за тактические разработки, стратегию применения дрона, без их боевого опыта "Упырь" бы не получился", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что своим названием дрон обязан "прекрасным русским сказкам".

Производитель отмечает, что пока не получал поддержку от федеральных, региональных или муниципальных властей.

"Нужны цеха и люди. Если бы Екатеринбург выделил помещение с хорошей вентиляцией, то это уже было бы большим достижением и подспорьем. Также нужны деньги на закупку сложных комплектующих. Если бы хотя бы часть покрывали безвозвратные гранты, то нам уже было бы легче дышать и наращивать производство", - ответил он на вопрос о том, какие меры господдержки могли бы помочь предприятию в развитии и расширении производства. 

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Страны
Дания
Продукция
РПГ-7
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